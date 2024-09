Menor de edad desaparece con sus dos hijos: Su padre la busca desesperadamente

Un padre de familia busca ayuda para encontrar a su menor hija de 14 años quien tiene dos hijos (sus nietos), pues el señor denuncia que la menor desapareció el último martes 10 de septiembre en horas de la mañana y desde ese entonces no sabe nada de ella.

«Ellos se van de la casa en la mañana, como a las 10:30 que se quedaron solos, no avisó nada de que se iba, no dejó ningún aviso tampoco, yo sospecho del padre de los niños. Se está llevando un proceso judicial contra él, yo pienso que él, espero que no», dijo entre lágrimas el padre a las cámaras de Latina Noticias.

Asimismo, el padre pidió a todas las personas que vean a su hija, se comuniquen de inmediato con las autoridades, pues la policía ya recibió la denuncia. «Todo ha ocurrido en el AAHH Juan Pablo Segundo en Los Olivos, altura de la cuadra 13 de Angélica Gamarra», señaló.

«La policía también sospecha del padre de los niños. Por favor ayúdenme, quiero recuperar a los tres con buena salud», agregó el padre. Para cualquier información, llamar al 998979886.

ACTUALIZACIÓN: ADOLESCENTE SE COMUNICÓ CON LATINA NOTICIAS

La menor señalada como desaparecida se comunicó con Latina Noticias dando una versión distinta a la de su padre y aseguró que no se encuentra como no habida. Sin embargo, no quiere dar su ubicación ni retomar el contacto con su papá.

En tanto, el Ministerio de la Mujer ya se encuentra dando el apoyo necesario al padre de la adolescente y la Policía Nacional está trabajando en el caso.

