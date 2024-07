Metropolitano podría dejar de operar en agosto: esta es la razón

Este lunes 15 de julio, las empresas concesionarias encargadas de la operación de los buses del Metropolitano anunciaron que podrían suspender totalmente el servicio a partir de agosto si las mesas de trabajo convocadas por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) no brindan una solución al desequilibrio financiero.

METROPOLITANO: ¿POR QUÉ DEJARÍA DE OPERAR EN AGOSTO?

« Los costos de operación del Servicio se encuentran 24% por encima de los ingresos del Metropolitano, lo que hace que este sistema no sea autosostenible y se encuentre en situación de permanente desequilibrio económico «, se lee en el comunicado.

De acuerdo a las empresas concesionarios, existe un desequilibrio financiero generado por una deuda estatal de 500 millones de soles por laudos incumplidos.

Por ello, el servicio se sostiene en gran medida por las tarifas pagadas diariamente por los pasajeros, pero los concesionarios afirman no poder continuar cubriendo los costos de operación y mantenimiento de los buses.

De hecho, mencionan que propusieron, sin éxito, que la ATU «suspenda total o parcialmente la remuneración que obtiene de la tarifa de los boletos y que traslada al usuario (13% del valor del boleto) para reducir los costos del servicio».

«Por ello, si a la brevedad la ATU no corrige su decisión de continuar con una operación parcial del sistema, permitir la competencia de transporte ilegal, no realizar tareas de fiscalización para evitar el fraude y no modifica las ineficiencias en la programación o reduce temporalmente los costos que le genera al sistema, se deberá proceder a la suspensión total del servicio», finaliza el comunicado.