Canciller González-Olaechea no se pronuncia por exportación de la piel de burro

En entrevista con Punto Final, Javier González-Olaechea, ministro de Relaciones Exteriores, fue consultado sobre la exportación de carne y piel de burro a China, así como también de otros temas.

Al ser consultado por las recientes declaraciones de la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Elizabeth Galdo sobre exportar carne y piel de burro a China, Javier González-Olaechea señaló que no podía emitir alguna respuesta al respecto, ya que «no vio las declaraciones».

«No la he visto, yo he estado posiblemente fuera, pero no la he visto […] está dentro del marco solicitado por China», señaló.

Sin embargo, señaló que la visita de la Presidenta Dina Boluarte a China, traería benefeicios para nuestro país, ya que se podrían replicar medidas efectivas para el mejorar el caos vehicular que padece Lima, entre otros.

«Obviamente, podemos replicar la condición geopolítica, geoestratégica, entre otros, porque hemos visitado la que es el Silicon Valley de Estados Unidos, Shenzhen, de las cuales podemos replicar varias alternativas» dijo.

González-Olaechea señaló también que los acuerdos con el gobierno chino están pactados hasta el 2029, trascendiendo el actual gobierno.

«Cuando visitamos el hospital de Shenzen, donde todo se gestiona por inteligencia artificial, además de manera interconectada con la salud pública china, obtuvimos la respuesta inmediata de una capacitación directa, de transferencia teconológica y de formación de médicos peruanos ahí» mecionó.

LA VISITA DEL PRESIDENTE CHINO AL PERÚ

Consultado por la próxima visita del presidente chino Xi Jinping a nuestro país, el Ministro de Relaciones Exteriores, señaló que el presidente Xi Jinping no le confirmó directamente que llegaba a nuestro país, pero el canciller chino, sí aseguró la presencia de la delegación china en el Perú para la próxima cumbre APEC del 15 al 16 de agosto.

«El canciller chino me confirmó que venían a la cumbre de APEC, el 17 sería la visita de estado para inaugurar el puerto de Chancay y la delegación ascendería a 350 personas de China, comprendiendo también que en el marco de APEC, hay reuniones de funcionarios y del sector privado. Preveemos que pueden llegar a ser 15 mil asistentes».

