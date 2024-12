Mujer muere tras ser apuñalada por su expareja durante cena navideña: Ella se negó a retomar relación

La noche del 24 de diciembre, a pocas horas celebrarse Nochebuena, un hombre identificado como Alindo Cayo Torres, de 35 años, apuñaló a su expareja durante la cena navideña. El lamentable hecho se registró en la ampliación La Calichera, distrito de Ancón.

Ante las cámaras de Latina Noticias, la sobrina de la víctima narró que el hombre acabó con la vida de la mujer tras apuñalarla dos veces.

“Ayer en Nochebuena, en una cena familiar, nos reunimos con sus hijitos y demás familiares. Estábamos en armonía, en paz y vino el sujeto a apuñalarla, entro y quería hablar, ellos no eran pareja hace un buen tiempo, tienen tres hijos. Él nunca ha sido un padre como debe ser, ha sido un padre ausente, un esposo ausente. Mi tía aguantó como 10 años, el hombre nunca le importó”, explicó la mujer.

TENÍA EL CUCHILLO ESCONDIDO

“Él llegó y sí o sí quería que mi tía le perdone, mi tía dijo que no, dijo: ‘No tenemos nada de qué hablar’. Y él: ‘O me solucionas antes del 25 antes de Navidad’. Y se apegaba a mi tía ahí es donde el hombre tenía el cuchillo en la cintura, debajo del polo y dijo: ‘Te mato’. La apuñaló en la parte izquierda”, narró.

Tras el ataque, los familiares de la víctima intentaron retener al hombre; sin embargo, él terminó huyendo cuando auxiliaban a la mujer.

“Al hombre lo agarramos, mi tía estaba grave. Él se escapó cuando llevamos a mi tía a la posta. Yo lo seguí, no quería que se escape y me dijo: ’A ti también te mato’. Me defendí y volví a auxiliar a mi tía”, precisó.

MIMP SE PRONUNCIÓ

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que está atendiendo de manera integral a los hijos de la madre víctima de feminicidio en Ancón, ocurrido durante la madrugada de Navidad.

La institución dio a conocer, a través de su cuenta en X (antes Twitter), que el soporte legal y psicológico se está brindando mediante el Programa Nacional Aurora.

