PJ dictó 26 años de prisión contra Sergio Tarache por feminicidio de Katherine Gómez

El Poder Judicial informó que se ha sentenciado a Sergio Tarache Parra a 26 años de prisión tras declararse culpable por el feminicidio de Katherine Gómez. La decisión fue tomada por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Permanente, que de forma unánime impuso esta pena tras un proceso judicial donde Tarache asumió su responsabilidad por el delito de feminicidio agravado.

Asimismo, el Ministerio Público ha anunciado que apelará la sentencia, hay que tener en cuenta que la Fiscalía, a través del segundo despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y el Grupo Familiar, presentó una solicitud de 30 años, 6 meses y 20 días de prisión para Sergio Tarache, acusado de feminicidio con agravante de gran crueldad o alevosía.

#LoÚltimo Colegiado emite resolución por unanimidad, imponiendo 26 años de prisión contra Sergio Tarache Parra, quien aceptó su culpabilidad por el delito de feminicidio agravado. pic.twitter.com/rwF80SfVTB — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 12, 2024

No obstante, Cynthia Machare, madre de Katherine Gómez, manifestó su desacuerdo con la condena solicitada, ya que tanto ella como su familia consideran que debía imponerse cadena perpetua, además de una indemnización de 500 mil soles. El Ministerio de la Mujer apoyó esta petición.

Además, el próximo 17 de septiembre se discutirá el monto de la reparación civil que deberá pagar Tarache, quien durante el juicio que se realizó el pasado 10 de septiembre, cuestionó el monto de reparación civil que exige el MP en este caso, suma que asciende a 500.000 soles.

«Acepto los hechos que se me imputan. Quiero darle gracias a mi defensa. No estoy de acuerdo con la reparación civil que me están pidiendo y quiero pedir disculpas a todos por lo sucedido, la verdad. Mi familia corre peligro, yo corro peligro, hasta mi abogada corre peligro», precisó.

Este caso ocurrió en marzo de 2023, cuando el feminicida, de nacionalidad venezolana, atacó a la joven de 18 años prendiéndole fuego en una calle cercana a la Plaza Dos de Mayo, en pleno Cercado de Lima. Katherine Gómez falleció días después debido a las graves quemaduras que sufrió.

