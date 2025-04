Exanalista de Medifarma sobre suero mortal: «El equipo donde analizamos cloruros venía produciendo errores»

El lote de suero fisiológico defectuoso de Medifarma continúa quitando la vida de pacientes que fueron atendidos en diferentes clínicas del Perú. Esta semana Rosa Castro Ventura, enfermera de 38 años, y Alejandra Landers, arquitecta de apenas 26 años, fallecieron después de varios días de agonía. Siguiendo con la investigación de los responsables, el equipo de Punto Final habló con el analista de la fábrica y reveló detalles de inéditos del caso.

El lunes 14 de abril, Álex Gamarra Colchado (33), extrabajador del laboratorio Medifarma, se presentó voluntariamente en la sede de la DIRINCRI, ubicada en la Avenida España, para ponerse a disposición de la justicia y cumplir con las 72 horas de detención preliminar dictadas en su contra. Sin embargo, horas antes, aceptó una entrevista con el equipo de investigación de Latina Noticias.

Gamarra en todo momento negó haber estado en la clandestinidad, todo lo contrario. Según él, desde que se supo la verdad sobre el lote defectuoso de Medifarma, permaneció todo el tiempo en su domicilio. Es más, nunca le llegó un aviso para ponerse a disposición de las autoridades.

«No me llegó la notificación en ningún momento, han llegado muchos periodistas a querer que les dé una entrevista, pero nadie a detenerme por un delito que haya cometido«, aseguró el exanalista.

«ME QUIEREN HACER SENTIR COMO UN ASESINO»

Al ser interrogado sobre las víctimas que perdieron la vida a causa del suero defectuoso, Gamarra lamentó el hecho e insistió no saber nada sobre el daño que iba a causar un producto alterado.

«No fue mi intención, no tuve conocimiento del daño que causaría dicho producto y producto que no sabía de ese daño. Nunca trabajé a mi propia voluntad querer alterar algo, fue una segunda opción que di en mi entrevista con los abogados y que hasta ahora me quieren hacer sentir como un asesino la cual no tienen idea ellos de cómo se trabaja en la sección», añadió Gamarra.

La dimensión de la participación de Gamarra en el proceso del suero defectuoso ha sido gravitante, pero lo que dijo durante la entrevista abre varias aristas que deben ser investigadas.

«Yo con lo poco que tengo con lo poco que sé, voy a demostrar que no solo yo he violado el protocolo sino toda la sección«, mencionó el extrabajador de Medifarma.

«ESE EQUIPO SE HA MALOGRADO MUCHAS VECES Y LO HAN ARMADO COMO UN ROMPECABEZAS»

Según la investigación interna de Medifarma, el suero defectuoso del lote 2123624 se fabricó la madrugada del 13 de diciembre del año pasado en las instalaciones del laboratorio en Ate. Sin embargo, Medifarma sostiene que Chávez Llicán no activó el tanque triblender, por lo que la mezcla final nunca se llevó a cabo. Además, de entregar una muestra de suero que no correspondía al lote defectuoso.

Luego de que el producto envasado entrara a cuarentena por dos semanas, el 29 de diciembre pasó al área de control de calidad físico químico, donde trabajaba Álex Gamarra Colchado y fue quien analizó el lote. Al ser examinado por primera vez, le arrojó valores no conformes para el producto; por lo que hizo otros exámenes. Al no arrojarle valores que certifiquen su buen estado, no avisó a su jefa de turno, Evelyn Chura. ¿Por qué lo hizo?

«El equipo donde analizamos cloruros… venía produciendo errores, como fallas en la red, como saturación del electrodo, fuga del titulador, en la bureta con el que se titulaba el suero entonces no solo mi persona sino todos los analistas que pasaban por el equipo siempre al detectar un valor mal en su resultado repetían el análisis«, reveló Gamarra.

Según el extrabajador de Medifarma, su jefa sabía que la máquina fallaba, pero no hizo nada.

«Ese equipo se ha malogrado muchas veces y hasta lo han armado como un rompecabezas, porque ya no existen repuestos, ese equipo está armado hoy con una nueva tarjeta, por esa razón es que ya no funciona la bomba de lavado», añadió el entrevistado.

¿CÓMO ENTRÓ ALEX GAMARRA A TRABAJAR EN MEDIFARMA?

Alex Gamarra tiene secundaria completa. Ingresó en el 2015 a Medifarma como auxiliar de lavado de los materiales de laboratorio, duró 3 años en ese puesto. Luego, pasó a ser analista de control de calidad por 7 años, a la vez que estudiaba para técnico de análisis químico. Sin embargo, nunca terminó la carrera técnica. Gamarra sostiene que, durante el tiempo de servicio en la fábrica ganaba 1,500 soles y no pidió aumento debido a que no tenía estudios.

Álex Gamarra es investigado actualmente por la Fiscalía de Santa Anita, por su involucramiento en el caso del suero fisiológico defectuoso que esta semana se ha cobrado las vidas de dos personas más.

