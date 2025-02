Radar del aeropuerto Jorge Chávez dejó de funcionar por más de media hora

El 13 de febrero, en vísperas del día de San Valentín, a las 8:16 de la noche, los operadores que monitoreaban el radar y a los aviones que estaban por aterrizar en el aeropuerto internacional Jorge Chávez vieron como la pantalla se iba a azul y finalmente a negro.

Para evitar accidentes, los controladores tuvieron que llamar por radio a los pilotos para pedirles que se mantengan en el aire. Los controladores estuvieron a oscuras por 34 minutos. ¿Qué fue lo que pasó?

El Jorge Chávez es el aeropuerto más importante del Perú. Considerado un centro de conexión internacional, por su ubicación estratégica, el 2024, transportó a 24 millones de pasajeros, y el próximo 30 de marzo, si no hay más demoras, entrará en funcionamiento el nuevo, moderno, y esperado terminal.

También, es el aeropuerto donde tres bomberos fallecieron en noviembre del 2022, y donde las luces de la pista actual se apagaron en junio del 2024.

Ahora, se suma un nuevo apagón, revelado por Punto Final. Un apagón no de las luces, si no de la señal del radar. Ese instrumento que les dice a los controladores dónde están los aviones que guían.

AEROPUERTO SE QUEDÓ SIN SEÑAL DE RADAR

El documento denominado RAI (Reporte de Accidente o Incidente), emitido tras el escandaloso hecho, describe el evento como “Radar Lima inoperativo”. Ocurrió entre la 01:16 y la 01:50 del 14 de febrero, en el horario internacional UTC. Esto, en hora peruana significa desde las 8:16 hasta las 8:50 de la noche, del 13 de febrero. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se quedó sin la señal del radar, por 34 minutos.

Mario Libran, vicepresidente Federación Internacional de Controladores explica cómo funciona el radar de un aeropuerto.«El radar nos permite dos cosas, mejorar muchísimo los niveles de seguridad, y mejorar muchísimo la eficiencia y bajar los costos, permite que no tengas nunca enfrentados dos aviones», dijo para Punto Final.

El Perú tiene 8 radares que cubren casi todo el territorio nacional, siendo el más importante, por el intenso tráfico, el de Lima, que abarca un radio de 55 millas u 88 kilómetros. El radar se comunica con el avión y emite información a un centro de Control mientras el avión se acerca. Desde este centro de control, ubicado en las oficinas de Córpac, junto al aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los controladores guían a los aviones. Solamente cuando el avión está cerca de aterrizar, le dan la posta a la torre de control, para que dirija el aterrizaje.

Sin la información vital del radar, aquella noche del 13 de febrero, los controladores tuvieron que usar un protocolo antiguo, usado en tiempos en que el tráfico era mucho menor al actual, llamar a los pilotos para pedirles sus datos de ubicación.

Los controladores deben llenar fichas a mano cuando el radar falla y deben volver a usar un sistema obsoleto para guiar aviones, a oscuras, solo con datos anotados en el papel, y su mente. A las 8:16 de la noche, la pantalla del radar de lima, de pronto, dejó de mostrar información de los aviones.

Los controladores pasaron al método antiguo por más de media hora. Audios registran los momentos en que los controladores les informaron a los pilotos que cruzaban el cielo limeño, que Lima se había quedado sin radar.

RESPUESTA DE CORPAC

Punto Final buscó a Corpac y, después de una primera negativa, el Gerente de Navegación Aérea, Mario Cerna, señaló lo siguiente: «Lo importante es mencionar que este corte no impactó. Es decir, no se afectaron los vuelos. Debido a la hora, no hubo tráfico, solo a dos naves se les avisó, es decir a dos naves se les hizo esperar en el aire. Sí, sí, hay una zona de espera».

Sin embargo, gracias a la herramienta online flight radar, pudimos determinar que fueron varios los aviones que pasaron por cielo limeño durante el periodo sin radar.

