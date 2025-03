Realizan operativo en boticas y farmacias para ubicar unidades del suero fisiológico mortal

Hasta el momento, permanecen inubicables unas 4 mil unidades del suero fisiológico defectuoso que provocó la muerte de 3 personas y afectó a otros pacientes que hasta ahora luchan por sus vidas. Ante ese contexto, se efectuó un operativo para buscar esos envases en diversas boticas y farmacias de Jesús María.

Dante Nicho, subgerente de salud y bienestar social de la Municipalidad de Jesús María, informó que se recorrieron las 68 boticas y farmacias en su distrito, procediendo a la clausura de dos establecimientos, pero por motivos ajenos a las unidades defectuosas del suero fisiológico.

«Hemos clausurado farmacias, que no cumplen con los requisitos necesarios de infraestructura, no tenía permisos o por un inadecuado almacenaje de los productos. Otras sí están cumpliendo las normas. No hallamos ninguna unidad del lote perdido que estamos buscando y que podría estar en cualquier botica o farmacia», remarcó el funcionario edil.

El representante de la Municipalidad de Jesús María indicó que el suero fisiológico es un medicamento utilizado con mucha frecuencia en los actos médicos quirúrgicos. En ese sentido, recomendó a los usuarios a no comprarlos si los empaques presentan abolladuras o golpes o si los precintos de seguridad están rotos.

