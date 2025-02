Speed hace ranking de los países que más y menos disfrutó en su tour por Latinoamérica: este es el lugar que ocupó Perú

El popular YouTuber estadounidense Darren Watkins, conocido como Speed, compartió recientemente su experiencia durante su tour por Latinoamérica, realizado en enero. Durante sus aventuras, tuvo la oportunidad de explorar diversos aspectos culturales y gastronómicos en cada país visitado. En su clasificación, Perú se destacó notablemente, logrando un lugar especial en su corazón.

Después de su paso por Argentina, donde se sumergió en la cultura local probando el icónico mate, Speed continuó su aventura hacia Chile. En este país, disfrutó de un delicioso completo en el Portal Fernández Concha y se divirtió en Fantasilandia, incluso visitó un famoso café con piernas. Su breve, pero emocionante estancia en las dunas de Concón fue también un momento memorable antes de dirigirse a Perú, donde las expectativas eran altas.

Durante una reciente transmisión en vivo, IShowSpeed decidió realizar un ranking de los países que visitó, evaluando su experiencia y lo atractivos que resultaron para la creación de contenido. En esta clasificación, Perú se llevó el primer lugar por su cálida acogida.

Según el youtuber, el apoyo de las autoridades locales y la hospitalidad que recibió hicieron que su estancia allí fuera inolvidable. En particular, Speed destacó las colaboraciones que tuvo con las comunidades, lo que añadió un valor significativo a su experiencia.

Por otro lado, Bolivia no tuvo la misma suerte en la evaluación de Speed. El influencer expresó que su visita al país fue algo decepcionante, calificándolo como “aburrido” y poco útil para sus necesidades creativas.

En cuanto a Chile, Speed describió su experiencia como “genial”, y lo ubicó en la categoría más alta (tier S) de su ranking.

🚨| WATCH: Speed ranks the South American countries he toured 😳🔥



S = Peru, Argentina, Chile, Ecuador

A = Colombia

B = Panama, Uruguay, Guatemala

C = Paraguay, Brazil

D = Bolivia pic.twitter.com/7M0ajuLL1q