Cierran el mercado N° 1 de Surquillo: esto dijo la alcaldesa

En un operativo realizado a las 2 de la madrugada de este martes 6 de agosto, personal municipal cerró el mercado N° 1 de Surquillo impidiendo a los comerciantes realizar sus actividades habituales. La alcaldesa de Surquillo, Cinthya Loayza, explicó que esta acción forma parte de un plan municipal propuesto desde el inicio de su gestión, con el objetivo de implementar cambios necesarios en el mercado.

«Nosotros hemos suspendido las actividades comerciales de este mercado», declaró Loayza, detallando que la medida se tomó en respuesta a las recomendaciones de la Fiscalía para mitigar riesgos y acelerar los procedimientos necesarios. Entre las principales preocupaciones se encuentran las deficiencias en los sistemas eléctricos y contra incendios del mercado.

La alcaldesa también señaló que los comerciantes están al tanto de la ordenanza que les exige formalizar su situación y que han estado en conversaciones con ellos. «Nosotros venimos conversando con los comerciantes, con los conductores de los puestos desde el año pasado», añadió Loayza.

Según Loayza, muchos comerciantes no han pagado sus alquileres durante años, y la ordenanza vigente estipula que deben estar al día en sus pagos para firmar un nuevo contrato. Algunos comerciantes alegan que no pudieron pagar debido a un proceso judicial entre Surquillo y Miraflores, que dificultaba la realización de estos pagos. En varios casos, los comerciantes deben hasta 40 años de alquiler. Ellos reclaman que no los han dejado retirar su mercadería.

El cierre del mercado ha generado un fuerte impacto entre los comerciantes, quienes expresaron su frustración por la medida y la forma en que fue ejecutada. Sin embargo, la alcaldesa reafirmó que estas acciones son necesarias para garantizar la seguridad y formalización del mercado, y que seguirán trabajando en conjunto con los comerciantes para solucionar estos problemas.