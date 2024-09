Villa María del Triunfo: balean y detonan bomba molotov en casa por préstamo

En el distrito de Villa María del Triunfo, una familia denunció ante las cámaras de Latina Noticias que en horas de la madrugada detonaron una bomba molotov en la puerta de su vivienda.

Según una de las integrantes de la familia, el ataque vendría de una persona a la que le debe un préstamo.

«Hay una persona de la que yo sospecho, a la que le debo un dinero que no es mucho, sospecho de esa persona que me está haciendo esa maldad. Yo voy a declarar en el Ministerio Público que si algo me llega a pasar voy a responsabilizar a esa persona», expresó la mujer identificada como Evelyn.

En ese sentido, la mujer expresó que no es la primera vez que sufre este tipo de atentados, pues solo unos días atrás lanzaron una bala en la puerta de vivienda.

«Hace meses me llegó ese mensaje, porque yo debía pagar eso hace meses, en los mensajes me decían que pague ese dinero porque también estaban amenazando a esa persona. Yo le dije que otra persona no me prestó, y le dije que no tengo miedo de lo que pase, luego no se ha comunicado conmigo para nada, eso fue hace cuatro meses. El primer ataque fue un balazo, ahora una bomba, seguro la tercera ya no la cuento», expresó con la voz entrecortada.

