¿El fin de las ‘llamadas spam’? Todo lo que debes saber sobre la norma que entra en vigencia HOY, 31 de marzo

Cada día, miles de peruanos enfrentan el mismo problema: recibir múltiples llamadas comerciales no solicitadas, muchas veces en horarios inoportunos y sin haber dado su consentimiento. Según la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), los ciudadanos pueden recibir hasta 25 de estas llamadas diarias. Ante este panorama, el Gobierno ha implementado un nuevo reglamento que, en teoría, busca regular esta práctica.

El Decreto Supremo N° 016-2024, que modifica el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, establece que las empresas solo podrán realizar una primera llamada con el fin de solicitar el consentimiento del usuario para recibir publicidad. Si la persona se niega o no responde de manera afirmativa, la empresa estará obligada a no volver a contactarla. No obstante, el solo hecho de permitir ese primer intento ya genera dudas entre los especialistas en protección al consumidor.

Cabe recordar que, en junio de 2024, el Congreso aprobó una ley que prohibía por completo las llamadas y mensajes publicitarios no solicitados. Sin embargo, el Gobierno observó la norma y decidió no promulgarla, argumentando que entraba en conflicto con otros marcos legales y que podría afectar el derecho de los consumidores a recibir ofertas comerciales. En su lugar, se optó por esta regulación que permite un primer contacto con la condición de que sea aprobado por el usuario.

Para quienes deseen evitar este tipo de comunicaciones, la ley indica que cualquier empresa que almacene datos personales debe contar con mecanismos accesibles para que los usuarios puedan revocar su consentimiento. Este proceso no debe tomar más de diez días hábiles, y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales será la encargada de supervisar su cumplimiento.

VIDEO RECOMENDADO