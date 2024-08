Brasil: avión se estrella con 62 pasajeros y nadie sobrevive | VIDEO

Una tragedia ha sacudido a Brasil este viernes 9 de agosto de 2024. Un avión con 62 personas a bordo se estrelló en la ciudad de Vinhedo, en el estado de Sao Paulo, dejando al país en luto.

La aeronave, operada por la aerolínea Voepass y con cuatro tripulantes y 58 pasajeros, había despegado de Cascavel con destino a Sao Paulo, cuando a la 1:30 p.m. perdió contacto y se precipitó sobre una zona residencial.

Las autoridades y medios internacionales, como CNN, confirmaron que no hubo sobrevivientes entre los ocupantes. Además, se indicó que siete equipos del cuerpo de bomberos fueron movilizados para atender el accidente.

Según fuentes del aeropuerto de São Paulo y de la aerolínea explicaron a la agencia France24 que se trata de un avión bimotor de modelo ATR-72-500.

BREAKING: Media reports that a Voepass ATR-72 has crashed in Sao Paulo, Brazil. Unverified video shows the aircraft spinning out of control while enroute to Guarulhos, Brazil. More details to follow. pic.twitter.com/1X0QVdGZ0Q