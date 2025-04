Tragedia en discoteca Jet Set en República Dominicana: impactante relato de una sobreviviente al colapso

Wilnelis Medina, una sobreviviente del colapso del techo de la discoteca en República Dominicana, en una reciente entrevista con Caracol narró cómo ocurrió el fatal accidente en la discoteca Jet Set, que dejó el saldo de 124 personas fallecidas y decenas de heridos.

“Es una tragedia muy triste, es un trauma realmente porque ver ese techo desplomarse, tantas víctimas”, expresó en un primer momento.

Tras ello, la mujer explicó que logró salir con vida debido a que estaba ubicada cerca a una columna que quedó intacta.

“Gracias a Dios, yo estaba en la puerta trasera de la discoteca y estaba cerca a la salida de la puerta de emergencias. Gracias a Dios estaba cerca de una columna que quedó intacta, por esa razón no me cayeron escombros en la cara, ni en la cabeza, solo en la pierna y me hice unos cortes, pero gracias a Dios pude salir por la puerta de emergencia”, explicó.

Según narró Medina, en el recinto había alrededor de 800 personas. “Adelante empezó a caer como bolitas de cementos, yo me di cuenta cuando se desplomó completamente, no fue por partes (…) Yo creo que había un estimado de 800 personas, según escuché. Mis acompañantes salieron con vida porque estaban sentados en ese lugar, donde estaba la columna”

