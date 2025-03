Choque de buses en Bolivia: siete peruanos están en la lista de fallecidos

Una tragedia enluta a Perú tras la muerte de siete ciudadanos en un fatal accidente de tránsito en Bolivia. El siniestro ocurrió la madrugada del 1 de marzo en la carretera Uyuni-Oruro, cuando dos autobuses chocaron frontalmente debido a la imprudencia de un conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol. Entre las víctimas hay tres menores de edad, según confirmó la Fiscalía Departamental de Potosí. El accidente dejó un saldo de 37 fallecidos y más de 40 heridos.

Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, informó que las víctimas mortales eran residentes de Puno y Arequipa. Los fallecidos fueron identificados como Bruna Rocano de Flores (80), Paul Cristian Chata Blanco (44) y tres menores cuyas iniciales corresponden a M. C. C. C. (13), P. M. C. C. (8) y Y. G. V. B. (9). Aún quedan dos personas sin identificar. Además, tres peruanos resultaron heridos, uno de ellos en estado crítico.

El accidente fue provocado por el conductor de la empresa de transportes Emmanuel, Ramiro M., quien, en aparente estado de ebriedad y a alta velocidad, invadió el carril contrario impactando contra un bus de la compañía Flecha Norte. Las imágenes del lugar muestran ambos vehículos destruidos y pertenencias de los pasajeros esparcidas en la carretera. Equipos de emergencia bolivianos trasladaron a los heridos a hospitales cercanos.

Los consulados peruanos en Cochabamba, Sucre y La Paz están realizando gestiones para la repatriación de los cuerpos. Sin embargo, el proceso enfrenta retrasos debido a los feriados en Bolivia. Se ha solicitado apoyo para las familias que necesiten asistencia económica con los costos del traslado. “Estamos agilizando los trámites para que los cuerpos lleguen lo antes posible a sus hogares”, indicó Bravo a RPP Noticias.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, lamentó la tragedia y exigió una investigación exhaustiva. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) sancionó con una suspensión operativa de 15 días a la empresa Emmanuel y aplicará multas económicas. Mientras tanto, la Policía Fronteriza de Uyuni confirmó que ambos conductores resultaron heridos y están bajo custodia. Se espera que los exámenes de alcoholemia determinen las sanciones legales correspondientes.

