Conductor embiste a ladrón y lo mata luego de que le robara su celular

La víctima de un robo reaccionó embistiendo y matando al ladrón. Una parte del hecho quedó grabada por una cámara de seguridad. En las imágenes se observó cuando los delincuentes le robaron al propietario de un vehículo y emprendieron la huida en dos motos. El hecho ocurrió en Bogotá, Colombia.

Entonces, la víctima del hecho decidió subirse a su carro y arrancó tras los ladrones. Más adelante, según las autoridades, uno de ellos se le atravesó con su moto y él lo embistió, causándole la muerte.

POLÉMICA POR SI APLICA LA LEGÍTIMA DEFENSA A FAVOR DEL CONDUCTOR

Algunos expertos consideran que el hecho de haberlos perseguido hace que pierda la legítima defensa. Francisco José Sintura, exfiscal colombiano, señaló: «lo que nos permite evidenciar el video es que la reacción fue absolutamente desproporcional frente a la agresión, ya que esta fue a la propiedad y no a la vida. Además, la reacción fue muy posterior a la agresión y no tenía el carácter de actualidad, por lo tanto, no se puede justificar una legítima defensa desde el punto de vista legal».

Sin embargo, otros abogados tienen otra visión judicial de lo que se configuró allí. Ricardo Burgos, abogado penalista, sostuvo: «en mi concepto se configura una legítima defensa, primero porque los ladrones son los que proponen la ilicitud de la conducta, hurtan un celular y la persona afectada solo va tras de ellos. Ellos huyen y están armados. Él nunca deja el espectro de propiedad de su celular y aspira a seguirlos, esperando que la autoridad colabore».

El caso está ahora en manos de las autoridades de Colombia, quienes reportaron que ya habían recibido reportes de hurtos en esta zona por conductores de motos de las mismas características.

VIDEO RECOMENDADO