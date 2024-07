Donald Trump tras sufrir atentado: «Se supone que debería estar muerto»

El último sábado 13 de julio, durante un mitin de campaña en la ciudad de Butler, Pensilvania, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, resultó herido por un disparo cerca de la oreja. Tras superar el tremendo susto, el candidato republicano respondió al incidente con un mensaje de profunda preocupación.

«Me dispararon con una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha. Inmediatamente supe que algo iba mal porque oí un zumbido, disparos, e inmediatamente sentí la bala desgarrándome la piel. Sangraba mucho y entonces me di cuenta de lo que estaba pasando. El médico del hospital dijo que nunca había visto algo así, lo llamó un milagro. Se supone que no debería estar aquí, se supone que debería estar muerto ¡Dios bendiga a América!«, indicó Donald Trump en una entrevista con The New York Post.

¿QUIÉN FUE LA PERSONA QUE ATENTÓ CONTRA LA VIDA DE DONALD TRUMP?

El FBI de Estados Unidos identificó a Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, como el presunto autor de los disparos ocurridos durante el mitin de Donald Trump en Butler, Pensilvania.

Crooks, residente de Bethel Park, una localidad a unos 70 kilómetros de Butler en la zona metropolitana de Pittsburgh, fue abatido por las fuerzas de seguridad.

El director de un hogar de ancianos en Bethel, conocido como «Bethel Park Skilled Nursing and Rehab», confirmó a la BBC que Crooks trabajaba en la cocina de esa instalación.