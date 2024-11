EE.UU. reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela

Estados Unidos reconoció formalmente, y por primera vez, al líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, como presidente electo de Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio. Así lo anunció este martes 20 de noviembre el secretario de Estado, Antony Blinken, a través de la red social X.

«El pueblo venezolano habló rotundamente el 28 de julio e hizo presidente electo a Edmundo González. La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes«, publicó el más alto funcionario diplomático estadounidense mientras participaba en la cumbre del G20 en Río de Janeiro.

The Venezuelan people spoke resoundingly on July 28 and made @EdmundoGU the president-elect. Democracy demands respect for the will of the voters.