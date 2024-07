Princesa Kate reaparece radiante y con una ovación de pie en final de Wimbledon | VIDEO

Este domingo 14 de julio, Kate Middleton ha vuelto a hacer un acto de presencia ante el mundo entero. La princesa de Gales asistió radiante y sonriente a la final masculina del torneo de tenis de Wimbledon, siendo esta su segunda aparición pública desde que anunció su diagnóstico de cáncer.

La princesa Kate, fanática del tenis y patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon, vestía un vestido morado brillante cuando entró al lugar con su hija, la princesa Charlotte, antes del partido entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

Great to be back at @Wimbledon!



There's nothing quite like The Championships 🎾 pic.twitter.com/uFkI6baNfL