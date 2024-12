Video captó el momento exacto del accidente de avión de Azerbaijan Airlines

Este 25 de diciembre, un avión de Azerbaijan Airlines se estrelló con 67 personas a bordo e impactó a todo el mundo con la cantidad de muertos y heridos, pues solo 32 personas lograron sobrevivir y ahora, varias horas después, han salido varios videos a la luz.

Y es que varias personas captaron el preciso momento del accidente aéreo y todo lo que ocurrió mientras la aeronave Embraer 190 descendía por cielos de Aktau y que finalmente se incendió debido a la fuerte colisión. Un hombre fue testigo del impactante accidente y no dudó en grabar un video.

"Disturbing video shows the final moments of the Azerbaijan Airlines flight, revealing repeated climbs and dives before the crash."#AzerbaijanAirlines #PlaneCrash pic.twitter.com/7waDmu07k2