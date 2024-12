Pescador se quiebra tras perder su embarcación por oleajes anómalos: “No me queda nada”

Desde el Ñuro, en Piura, el corresponsal de Latina Noticias informó que el oleaje anómalo y los maretazos que azotaron las costas del norte del país han dejado graves daños y los pescadores artesanales han sido los más afectados.

Incluso, un pescador se animó a hablar ante las cámaras de Latina Noticias y pidió a las autoridades les brinden el apoyo necesario, pues son muchos los que se han quedado sin su herramienta de trabajo.

“Yo he sido afectado de la manera más dolorosa. Yo busco el sustento diario para mi familia y, además, ninguna autoridad marina se apersona para prestarnos el apoyo correspondiente en estos momentos”, expresó el trabajador con la voz entrecortada.

“Yo no he logrado recuperar absolutamente nada, no he recibido ningún apoyo. Veré lo posible de salir adelante porque no me queda nada”, añadió.

Asimismo, el pescador resaltó que su embarcación quedó totalmente destruida, la misma que está valorizada en 30 mil soles.