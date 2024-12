Abogado de Elizabeth Peralta: «está yendo a prisión por elegir a un mal amigo»

Benji Espinoza, abogado de la destituida fiscal Elizabeth Peralta, criticó la decisión del Poder Judicial de aplicarle 18 meses de prisión preventiva, en el marco de las investigaciones por el denominado Caso Andrés Hurtado ‘Chibolín’.

«Cuando viajó a Estados Unidos sí se alojó en la casa de las hijas de Andrés Hurtado. Ella siempre reconoció la amistad con él. La fiscal Elizabeth Peralta está yendo a prisión por elegir un mal amigo, ese es el resumen. Consideramos que su prisión es un error y eso lo vamos a poner en evidencia cuando se evalúe el habeas corpus que vamos a presentar ante un juez constitucional, y que puede llegar hasta el Tribunal Constitucional. Se ha despreciado la jurisprudencia constitucional y de la Corte Suprema», remarcó.

Sobre el cambio de decisión de Elizabeth Peralta y, finalmente, presentarse ante las autoridades judiciales para ser arrestada y que empiece a cumplir los 18 meses de prisión preventiva, Benji Espinoza indicó: «hablé con la familia, específicamente con su hija, le hice entender que aunque se trata de una decisión arbitraria, abusiva y desproporcionada, vamos a dar un ejemplo presentándonos ante las autoridades, mostrando que no debemos nada y que confiamos en la justicia. Ella está triste, afligida, acongojada, porque está siendo separada de su familia».

En cuanto a las imputaciones en contra de la destituida fiscal Elizabeth Peralta, su abogado Benji Espinoza negó que haya manipulado evidencias y que compró un departamento con dinero que ahorró durante sus 40 años de labor en el Ministerio Público.

«Ella no ha manipulado evidencias y eso quedará demostrado en las pericias. De hecho, el número celular que empieza con 920 no tiene levantamiento del secreto de las comunicaciones, como para que la Fiscalía diga que se ha comunicado con tales personas. No existe, objetivamente, ninguna prueba de que se haya manipulado ese celular. Los Siucho tienen 3 carpetas fiscales que los pueden llevar a prisión, uno de ellos se acogió a una confesión sincera y dijo que Andrés Hurtado le pidió dinero para la Dra. Elizabeth, pero a él no le consta personal y directamente que la Dra. haya solicitado o recibido un dinero. Además, ella no compró ningún departamento tras presuntamente recibir ese dinero. Eso se va a ver en la pericia contable y económica. Cuando compró el inmueble lo hizo con ahorros», enfatizó.

