Abogado de Iván Siucho: «Perdió su vuelo por esta mala coordinación»

Claudio Iturrizaga, abogado de Iván Siucho, conversó en exclusiva con Latina Noticias Digital luego que su defendido, involucrado en el caso de Andrés Hurtado «Chibolin», sea impedido de salir de Perú por Migraciones.

El letrado explicó que Siucho Neira sí tenía una orden de impedimento de salida del país, pero esta venció el pasado 24 de setiembre, por lo que ahora no hay motivos para impedirle el libre tránsito.

«Se dictó el impedimento de salida por 15 días, la misma resolución establece que vencía el 24 de setiembre, a la fecha no hay impedimento de salida del señor Iván Siucho», manifestó.

POR QUÉ NO LE PERMITIERON LA SALIDA

La defensa legal de Siucho explicó que su patrocinado fue retenido en Migraciones por cuestiones ‘administrativas’.

«Lamentablemente, es un tema que no existe ninguna razón legal para que eso sucediera, la dirección de Migraciones no ha levantado el tema del impedimento de salida, estimo yo, por unos temas internos. La mañana de hoy el juzgado donde se lleva este caso, donde señala de manera clara que no tiene ningún impedimento de salida», detalló.

«No entendemos la razón por la que no ha podido salir, lo que vulnera sus derechos, es un ciudadano que ha concurrido a todos los llamados», añadió.

En otro momento, Claudio Iturrizaga detalló que el hermano de Ana Siucho iba a viajar a Europa por un tema familiar y que su fecha de retorno está programado para el 4 de noviembre.

«Su viaje es Europa, es un tema familiar expreso, tiene pasaje de regreso. Su pasaporte no está vencido (…) Él perdió su vuelo por esta mala coordinación. Su pasaje de retorno es para el 4 de noviembre, hay una citación que nos llegó la mañana de hoy», puntualizó.