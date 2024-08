Discrepancias en el Congreso tras plantearse suspensión de pensión vitalicia de Fujimori

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, decidió plantear la suspensión de la pensión vitalicia del exmandatario Alberto Fujimori para que sea analizado por una comisión de expertos y así se determine la viabilidad de esta subvención económica.

Una decisión que ha generado discrepancias en el Congreso. El parlamentario de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, sostuvo que la pensión vitalicia no puede ser anulada por el Congreso. «La pensión es un derecho irrenunciable, inalienable e imprescriptible. Alberto Fujimori ha sido presidente constitucional de la República, no ha sido una persona como artista o atletas que el Congreso les da pensión de gracia pero a Alberto Fujimori lo asiste la ley», señaló.

Precisó que el reciente planteamiento de Salhuana no tiene sustento legal. «Ninguna ley faculta al presidente del Congreso para anular. Cuando hay el derecho a la pensión ni un juicio te lo puede quitar. Solo mediante un proceso judicial te lo quitan cuando has fraguado la documentación o no has contribuido el tiempo adecuado», agregó.

Lo mismo opinó la vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez de Fuerza Popular. Precisó que la Mesa Directiva del Parlamento no debe tratar el tema debido a que se trata de un asunto administrativo. No obstante, dijo respetar la postura de Salhuana Cavides para debatir la pensión vitalicia del exmandatario.

Por su parte, la bancada de Perú Libre se ha mostrado en contra de la pensión vitalicia de Alberto Fujimori. «Desde mi punto de vista, no debería ser competencia del Congreso. Los poderes del Estado son independientes. En Perú Libre la postura es que no debería haber pensión vitalicia para

expresidentes», señaló el congresista Flavio cruz.

La parlamentaria Susel Paredes también en contra de esta subvención económica al exmandatario incluso exigió una investigación a los trabajadores que elaboraron el informe que concluyó con el beneficio de la pensión vitalicia para Alberto Fujimori.

VIDEO RECOMENDADO