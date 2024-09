Alberto Fujimori: Luisa María Cuculiza describió su crítica situación

La exministra y excongresista fujimorista Luisa María Cuculiza ofreció declaraciones sobre el estado crítico en el que se encuentra el expresidente Alberto Fujimori.

«Él es un luchador nato. Por ratos abre sus ojos, saluda, te mira, habla un poco y vuelve a descansar. Es que está con medicinas. No me ha hablado, yo le he hablado», enfatizó.

Asimismo, indicó que quedó muy sorprendida tras enterarse del empeoramiento de la salud de Alberto Fujimori, toda vez que – reveló – lo visitó hace solo unos días.

Sobre ese encuentro, relató que el expresidente demostró un estado estable y lúcido. «Era un hombre que vivía para trabajar, muy humilde y tranquilo. Hace 5 días fui a visitar al presidente, pero estaba muy bien. Conversamos de lo que habíamos trabajado antes. Lo único que noté en él era un poco de cansancio», remarcó.

Luis María Cuculiza señaló que Alberto Fujimori se movilizaba con la ayuda de un andador y pidió a sus seguidores orar por él.

«Seguía todos sus tratamientos contra el cáncer. Me imagino que esa ha sido una de las consecuencias de su enfermedad. Espero que se recupere. Era un hombre que entregaba su vida por el país. Si estuviera sano, estoy segura de que hubiera vuelto a ser Presidente del Perú», culminó.

VIDEO RECOMENDADO