Flor Polo denuncia extorsión: “Me exigen 20 mil dólares para dejarme trabajar”

Una víctima más de la inseguridad en nuestro país. Flor Polo Díaz, hija de la excongresista y vedette Susy Díaz, denunció públicamente que viene siendo víctima de extorsión y amenazas por parte de desconocidos, quienes le exigen el pago de 20 mil dólares.

Según detalló el diario Perú 21, la modelo se presentó el lunes 28 de abril en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), acompañada de su abogado, para formalizar la denuncia. Además, de presentar los mensajes intimidatorios que ha recibido en las últimas semanas.

Asimismo, indicó que por el momento ha decidido suspender sus actividades laborales.

“He venido a poner mi denuncia por extorsión y amenazas. Me han pedido el pago de 20 mil dólares por mi persona, para seguir trabajando tranquila. He tenido que parar mis actividades. Son amenazas muy fuertes. No la estoy pasando bien en estos momentos”, declaró entre lágrimas ante los medios.

En ese sentido, Florcita detalló que los mensajes que recibe son de diferentes números y confesó que teme por su vida y la de sus hijos.

Temo por mi vida, por mis hijos. Me han estado siguiendo y no es justo. Quiero estar tranquila, ser feliz, tener una vida tranquila. Pido a la Policía todo su apoyo. Tengo dos pequeños, no quiero que más adelante estén sin su mamá”, expresó conmovida.