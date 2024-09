Alberto Fujimori: Sepelio de expresidente se realizó en Huachipa

Tras culminar la misa de responso del expresidente Alberto Fujimori, quien perdió la vida a los 86 años el último miércoles, en el Gran Teatro Nacional, sus restos fueron trasladados a Palacio de Gobierno, donde recibirá un homenaje de la presidenta Dina Boluarte.

Precisamente, desde las 6 de la mañana se pudo observar grandes colas de personas que se dieron cita para darle el último adiós a Fujimori, cuyo entierro se realizará en el camposanto de Huachipa. Cerca de las 11 de la mañana empezó la ceremonia con la canción ‘Al ritmo del chino’, en versión sinfónica.

«Vengo de Huaycán. Ayer he venido como a las 3:00 p. m. Pero no logré entrar. Habré estado como tres o cuatro horas, pero ya la gente estaba que se metía y no había cuándo avance. Me he quedado dormida nomás, porque venirme de Huaycán es muy difícil», comentó Rosa Díaz, una de las personas que acudió al velatorio de Fujimori.

Como se recuerda, Fujimori falleció debido tuvo diferentes complicaciones de salud por el cáncer de lengua desde que estuvo en prisión condenada por diversos delitos.

CASO PATIVILCA EN VEREMOS

Tras confirmarse el fallecimiento, Elio Riera, defensa legal del expresidente Alberto Fujimori, pidió este viernes 13 de septiembre al Poder Judicial (PJ) archivar el juicio en contra del exmandatario por el caso Pativilca debido a su fallecimiento.

Durante la audiencia, ante la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional, Riera señaló que al haberse producido el deceso del exmandatario correspondía declarar extinta la acción penal en su contra.

“Como es de público conocimiento, el fallecimiento del señor expresidente Alberto Fujimori Fujimori como tal, y estando que el suscrito ejercía la defensa de quien fuera en vida el señor expresidente solicito a usted señorita presidenta, que en aplicación de lo regulado en el artículo 74 del Código Penal, causales de extinción, se tenga por extinguida la acción penal de quien fuera en vida el señor expresidente, Alberto Fujimori Fujimori”, requirió Riera.

Tras el requerimiento del abogado, la fiscal Elsa Delgado Pérez se mostró de acuerdo con el petitorio. Sin embargo, procurador de Orden Interno, Luis Alberto Casaverde, anunció que insistiría con su requerimiento de reparación civil hasta que el tribunal emita la sentencia de fondo y, de considerarlo, establezca el pago respectivo a favor del Estado.

“Es de conocimiento público el deceso del señor expresidente Alberto Fujimori y coincidimos con lo solicitado y lo señalado con el Ministerio Público; sin embargo, consideramos que, si bien la muerte extingue la acción penal y estando a que este proceso implica la acumulación de pretensiones, tanto la penal como la civil, consideramos que en su oportunidad, ya en la emisión de su pronuncimiento de fondo de este tribunal, deberán pronunciarse respecto de la responsabilidad civil; y de ser el caso, por la reparación civil”, señaló Casaverde.