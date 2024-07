Alejandro Soto presenta querella de difamación agravada contra periodista

La directora de Cusco en Portada, Yessica Bazalar, informó a Buenas Nuevas, Malas Nuevas de Latina Noticias que el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, presentó una querella en su contra por opinar que «él es uno de los políticos que más avergüenza a la región». La colega ha sumado tres denuncias en su contra, donde el legislador solicita 300 mil soles. Te contamos los detalles.

«Esta es la frase que he manifestado en mi programa de radio, por el cual me demanda (Alejandro Soto) por difamación agravada», dijo la colega. Pero, no es la única periodista denunciada por el funcionario público. Carlos Carrillo Berveño también afronta una denuncia penal por el mismo delito, en relación con una nota periodística publicada el 12 de febrero de 2024, en el medio Cusco en Portada.

El legislador sostiene, según la querella, que esas expresiones le han causado daño moral, emergente, personal, lucro cesante y han afectado gravemente su bienestar psicológico y su proyecto de vida. Además, argumenta que han alterado su destino y su sentido de existencia, exigiendo una reparación de 100 mil soles a Bazalar Sequeiros. La denuncia por difamación ha sido admitida por el 5to Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Cusco.

¿CUÁNTAS VECES SOTO DENUNCIÓ A LA PERIODISTA?

La colega continuó detallando que tiene hasta tres denuncias en su contra ingresadas por el legislador Alejandro Soto al Poder Judicial. «La primera fue por haber informado la contratación de la hermana de su pareja, la señora Yessira Peralta, hermana de Lizeth Peralta, quien en el 2022 negó completamente», señaló.

La colega dijo que tras publicarse el caso en varios medios a nivel nacional, «Alejandro Soto decide terminar con el contrato de la hermana de la madre de su hijo». «El congresista dice que yo le he inventado que tiene una relación cuando eso salió en varios medios nacionales», señaló.

También la demandó, según la colega, por retransmitir un informe de Punto Final. «Ahondamos en el informe dominical agregando información nueva entrevistando al presidente de la Beneficencia de Cusco, quien advierte que iban a iniciar las investigaciones a raíz del informe del dominical», dijo.

Yessica Bazalar dijo al Buenas Nuevas, Malas Nuevas que las tres denuncias superan el cuarto de millón de soles por concepto de reparación civil. «Alejandro Soto pide 300 mil soles y denunció que esto es un acoso judicial, una persecución y atentado a la libertad de expresión», señaló.