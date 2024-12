Caso ‘Cofre’: así se realiza la reconstrucción del recorrido del vehículo presidencial

La Fiscalía de la Nación viene realizando la «constatación y verificación» del trayecto seguido por el vehículo presidencial denominado «El Cofre». Dicho automóvil trasladó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, los días 23 y 24 de febrero de 2024, desde Lima hasta un exclusivo condominio en Asia.

La investigación, iniciada en septiembre pasado, surgió tras recabar información sobre el desplazamiento realizado los días 23 y 24 de febrero de 2024. La Fiscalía busca esclarecer los detalles de este viaje, en el marco de las acciones de supervisión del uso de recursos públicos.

Cabe señalar que en el condominio Mikonos, ubicado en el balneario de Asia, se llevó a cabo un operativo para localizar al prófugo fundador de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón. El exgobernador se encuentra en la clandestinidad desde octubre de 2023, tras ser requerido por las autoridades judiciales.

¿CÓMO SE VIENE DESARROLLANDO LA DILIGENCIA DE RECONSTRUCCIÓN?

De acuerdo con lo informado por el periodista de ‘Punto Final’, Rodrigo Cruz, la diligencia de reconstrucción sigue minuciosamente el trayecto realizado por el vehículo presidencial «El Cofre» durante los días 23 y 24 de febrero de 2024.

El recorrido inició a las 6:40 a. m. en Palacio de Gobierno. El automóvil partió para recoger a Milagros Vargas, suboficial y conocida como ‘La Sombra’ de Dina Boluarte, quien acompañó al vehículo en todo el viaje. Posteriormente, el medio de transporte se dirigió al domicilio de la presidenta Dina Boluarte para recogerla.

El recorrido del vehículo presidencial continuó con una parada en el colegio Melitón Carvajal, antes de regresar al domicilio de Boluarte en Surquillo, donde fue dejada. Finalmente, el trayecto culminó en el exclusivo Condominio Mikonos, ubicado en el balneario de Asia.

DINA BOLUARTE: «NUNCA FUI A MIKONOS Y NO OCULTO A DELINCUENTES»

La presidenta de la República, Dina Boluarte, brindó un mensaje a la nación desde Palacio de Gobierno, luego de reunirse con su gabinete ministerial en la ‘Casa de Pizarro’. Durante su intervención, la mandataria abordó diversos temas, entre ellos el caso ‘El Cofre’ y negó haber estado en el el condominio Mikonos.

«Nunca fui a Mikonos, no conozco ese condominio, fui a otro lugar acompañada de una amiga, que no es la persona que se dice de modo irresponsable en los medios de comunicación. La identidad la revelaré cuando el Ministerio Público se digne en llamarme a declarar. Fui a una reunión familiar y regresé al día siguiente, no hay nada irregular o antiético en mi actuación. Yo no oculto a delincuentes, ni uso los bienes estatales para encubrir personas buscadas por la justicia«, declaró.