Caso cirugías de Dina Boluarte: Juan Burgos pide levantar secreto médico de Mario Cabani

El congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, solicitó al juez Juan Carlos Checkley levantar el secreto profesional médico del cirujano Mario Cabani, con el fin de que se brinden detalles de las cirugías estéticas realizadas a la presidenta Dina Boluarte.

Durante la sesión de este viernes 11 de abril, Cabani señaló que está imposibilitado de brindar declaraciones sobre las operaciones a las que se sometió la presidenta, pues el Poder Judicial aún no autorizó el deslacrado de documentos referentes al tema.

Esto fue todo lo que dijo Mario Cabani sobre cirugía a la presidenta Dina Boluarte Te puede interesar también

«CABANI HA EVITADO PROFUNDIZAR EN ASPECTOS CLAVES POR EL SECRETO PROFESIONAL»

Burgos argumentó que el secreto profesional ha limitado que el médico brinde detalles importantes. «Cabani ha evitado profundizar en aspectos claves alegando secreto profesional. Esto limita el esclarecimiento de los hechos. Todo depende del juez Juan Carlos Checkley», señaló.

Asimismo, el congresista de Avanza País – Partido de Integración Social señaló que el informe preliminar del caso será presentado el próximo martes y compartido con la prensa, aunque evitó adelantar su contenido.

Sobre las interrogantes relacionadas a las cirugías a las que se sometió la mandataria, el parlamentario mencionó que aún no se ha esclarecido si Boluarte retiró o no su historial clínico del nosocomio donde fue intervenida. ​Además, sugirió que el documento que contiene dicha información debería estar entre los archivos lacrados incautados por la Fiscalía, pero el cirujano no lo confirmó, amparado en el secreto profesional.

«ELLA SE HA HECHO UNA RINOPLASTÍA Y OTRAS CIRUGÍAS DE REJUVENECIMIENTO FACIAL»

Respecto a los pagos por los procedimientos quirúrgicos, Burgos indicó que, pese a que Cabani afirmó haber recibido el dinero a través de la empresa Rejuvenecimiento y Estética Cabani S. R. L., este no dio más detalles financieros ni confirmó si se envió una carta notarial por falta de pago.

También el legislador sostuvo que la operación no fue solo funcional, sino también estética: «ella ha ido a una sesión que tenía algo de funcional, pero ha tenido una rinoplastía y otras cirugías de rejuvenecimiento facial», alegó.

A la vez que sugirió que la prolongada permanencia de Boluarte en la clínica podría estar vinculada a una complicación médica no revelada oficialmente. ​

Caso Rolex: Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archiva denuncia contra Dina Boluarte Te puede interesar también

ALBERTO OTÁROLA SERÁ INVITADO PARA LA SESIÓN DEL MARTES 15

«Probablemente quizás pudo haber existido una complicación intraoperatoria, ¿un sangrado, o algo de tipo respiratorio o cardíaca? No lo sabemos. Necesitamos saber el reporte de incidencias en el acto quirúrgico», precisó.

Anunció que la comisión volverá a citar tanto a Mario Cabani como al exjefe del gabinete Alberto Otárola, y lamentó que hasta el momento la Mesa Directiva del Congreso no haya priorizado la solicitud de facultades para investigar el caso con mayor profundidad.​

Finalmente cuestionó que varios congresistas no asistieran a la sesión pese a la relevancia nacional del caso. Asegura que se les convocó, pero algunos se excusaron con licencias, y no todos participaron activamente ni siquiera de forma virtual.

VIDEO RECOMENDADO

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7