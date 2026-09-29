Comisión de Constitución continuará este jueves debate de dictamen sobre facultades al Ejecutivo

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados continuará este miércoles, desde las 9:00 a. m., el debate del dictamen que propone delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un periodo de 120 días.

La propuesta contempla diversas materias, entre ellas seguridad ciudadana y acciones frente al fenómeno El Niño.

La presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, de Juntos por el Perú, informó que la sesión fue suspendida y se retomará mañana para continuar con el análisis de los argumentos que sustentan la iniciativa.

Avendaño señaló que el dictamen presentado cuenta con la estructura establecida por el reglamento de la Cámara de Diputados y que corresponde a la comisión debatir cada uno de sus puntos antes de someterlo a votación.

La legisladora explicó que, de acuerdo con el artículo 139 del Reglamento de la Cámara de Diputados, un dictamen puede concluir con distintas recomendaciones: aprobar la proposición legislativa en todos sus términos, aprobarla con modificaciones, declarar la inhibición de la comisión por falta de competencia o rechazarla y enviarla al archivo.

El debate continuará mañana, cuando los integrantes de la comisión deberán analizar los alcances de la propuesta y definir el camino que seguirá el dictamen.

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