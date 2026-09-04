Eddie Fleischman sobre La Liga: ¿quién es el verdadero favorito y quién es solo un éxito efímero?

Barcelona o Real Madrid: esa es la única apuesta de la que vale la pena hablar esta temporada en La Liga. El periodista deportivo peruano Eddie Fleischman analiza las cifras de un posible retorno del 80% para mayo y explica por qué la diferencia entre los dos favoritos no es tan ajustada como parece.

Entonces, ¿qué tenemos? Los analistas de la casa de apuestas con licencia 1xBet han fijado cuotas de 1.81 para el Barça y 2.16 para el Real Madrid como campeones del torneo. Si convertimos esas cuotas en probabilidades implícitas, obtenemos aproximadamente un 54% y 45%, respectivamente. La diferencia no parece demasiado grande. Casi podría decirse que es un cincuenta-cincuenta, como lanzar una moneda al aire: cara o sello. Pero eso es solo a primera vista.

El regreso de José Mourinho

Una marca por derecho propio, un hombre hecho a sí mismo. Al inicio de su carrera, trabajó para construir su nombre; ahora, es ese nombre el que trabaja para él. Por un lado, eso merece respeto. Por otro lado, ¿de qué le sirve a un Real Madrid eternamente ambicioso? En los últimos 10 años, José ha pasado por seis clubes; quizá Mario Balotelli le contagió esa necesidad de cambiar constantemente de aires. Aunque, pensándolo bien, ¿dónde podrían haberse cruzado sus caminos?

El Special One tampoco se ha puesto demasiado exigente a la hora de escuchar ofertas: ha ido allí donde pagaban bien y donde podía dejar huella, aunque fuera por poco tiempo. Tottenham, Roma, Fenerbahçe, Benfica… y eso después de Chelsea, Inter, y Real Madrid. Un recorrido bastante típico para una figura cuyos mejores días parecen haber quedado atrás. En todo ese tiempo, Mourinho ganó la Europa League con los Red Devils y la Conference League con la Roma. Y después de logros como esos, ¿de verdad deberíamos esperar un gran resurgimiento en La Liga? Al técnico portugués también se le exigirá conquistar la Champions League. Al fin y al cabo, ya lo hizo antes y el club no escatimó gastos en el mercado de fichajes de verano, así que ahora toca justificar la inversión.

Para Eddie Fleischman, el regreso de Mourinho no representa un paso adelante, sino una señal de desesperación. Desde hace tiempo se le considera un dinosaurio del mundo de los entrenadores, incapaz de adaptarse al fútbol moderno. El juego sigue evolucionando, mientras él parece haberse quedado irremediablemente anclado en los primeros años de la década del 2000.

Sí, José dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, trabajando con Ronaldo, Modrić, Casillas, y Ramos, entre otros nombres de sobra conocidos por los hinchas. Con semejante constelación de estrellas, el equipo podría haber llegado hasta la Luna, sin embargo, su cosecha se redujo a una Liga, una Copa del Rey, y una Supercopa de España. Y en 2026, Mourinho ya no tiene la misma chispa, mientras que el plantel del Real Madrid es considerablemente más modesto. Aún así, Mourinho es un DT de primerísimo nivel y de él dependerá convencer de su propuesta a una plantilla muy poderosa y cuya cohesión será clave. Si lo logra, puede ser campeón.

¿Qué aportarán los nuevos fichajes?

Este verano, Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, y la joven promesa de 19 años Yan Diomande llegaron al Real Madrid. Pero los recién llegados todavía tienen que encontrar química con las figuras ya consolidadas, y en ese vestuario sobran las personalidades fuertes: Mbappé, Vinícius, Jude, y Fede. Con jugadores así, es difícil imaginar al equipo por debajo del segundo puesto, aunque ganar el título tampoco será tarea sencilla.

Un callejón sin salida en ataque

El Real Madrid cuenta con dos extremos de clase mundial, Vinícius y Mbappé, pero no tiene un centrodelantero del mismo nivel. Kylian está jugando fuera de su posición natural, aunque su calidad individual debería bastarle para seguir acumulando una buena cantidad de goles. Sin embargo, si se lesiona, ¿quién ocupa su lugar?

La predecible imprevisibilidad de Pérez

Desde el verano pasado, el Real Madrid ya ha pasado por tres entrenadores. El presidente del club es un hombre de acción, un estratega y alguien de temperamento explosivo, todo al mismo tiempo. Eddie Fleischman no duda ni por un segundo de que Mourinho terminará siguiendo el mismo camino que Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. Florentino Pérez le exigirá resultados inmediatos al Special One, y todo apunta a que al técnico portugués le costará responder a esas expectativas. Entonces volverá la misma historia de siempre: maniobras internas, conversaciones a puertas cerradas y una tensión difícil de describir con palabras.

Como señaló Eddie, el primer partido del Real Madrid con Mourinho al mando tuvo a los hinchas blancos sufriendo hasta el tiempo añadido… y nada menos que ante el Espanyol.

¿Y qué pasa con el Barcelona?

El Barça realizó unos cuantos fichajes puntuales y sumó a Rodri, Anthony Gordon, y Karim Adeyemi. Su plantel actual cuenta con ocho futbolistas en actividad que han sido campeones del mundo, además de nombres como Raphinha, Jules Koundé, Fermín López, y Frenkie de Jong. Eddie Fleischman cierra con una comparación entre los dos entrenadores. Imagina que vas a comprar un auto. Hansi Flick es un auto que vale lo que cuesta: confiable, aunque su diseño no sea precisamente de última generación. José Mourinho, en cambio, es un modelo tecnológicamente desfasado, pero con un emblema atractivo. Todo se verá en la pista o, para ser más precisos, en el próximo Clásico de finales de octubre. Entonces, ¿Barça o Real? Sea cual sea el equipo por el que apuestes, hazlo con un operador confiable y con licencia como 1xBet.

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