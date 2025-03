Dina Boluarte anuncia proyecto de ley para expulsar empresas corruptas del país

La presidenta, Dina Boluarte Zegarra, anunció la elaboración de un proyecto de ley que establecerá la expulsión definitiva de empresas extranjeras involucradas en actos de corrupción, impidiéndoles volver a operar en el Perú. Además, prohibirá el funcionamiento de compañías nacionales corruptas.

“En este gobierno la corrupción no se perdona, se castiga con energía”, enfatizó tras señalar que la sanción alcanzará incluso a las empresas que pretendan operar bajo un nuevo nombre.

“No más impunidad, no más pactos de silencio. No más empresas que han comprado gobiernos ni funcionarios que se vendieron. Los peruanos honestos, no permitiremos negociaciones ofensivas con los corruptos, ni los dejará escapar tras acuerdos complacientes. Aquí no hay lugar para ladrones ni para traidores”, precisó al inaugurar la I. E. N° 1190 “Felipe Huamán Poma de Ayala, en el distrito de Lurigancho – Chosica.

IMPULSADO POR EL MINISTERIO DE JUSTICA

El proyecto lo elaborará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y garantizará que las empresas corruptas, tanto nacionales como extranjeras, no puedan seguir operando en el Perú, incluso si con maniobras o tretas intentan hacerlo bajo un nuevo nombre.

Al respecto, la mandataria aseveró que el tiempo de la corrupción en el Perú tiene que terminar, con decisión y coraje frente a sus aliados legales y mediáticos.

“La corrupción ha manchado las instituciones que deberían servir al pueblo y a la educación de los más pobres, pero ese tiempo ha cambiado con nuestro gobierno. Un país digno no se arrodilla ante la corrupción, la enfrenta con decisión, con coraje y con leyes implacables”, subrayó.

Sostuvo que esta iniciativa representa también una buena noticia para las empresas honestas que invierten en el Perú, pues muchas veces estas han perdido oportunidades frente a compañías que, mediante actos de corrupción, han obtenido licitaciones de manera fraudulenta.

“Confío en que el Congreso atenderá el proyecto con prioridad cuando este sea presentado. Mientras tanto, seguimos transformando el Perú para que sea no solo un país con una mejor economía, sino también con una mejor educación”, manifestó.