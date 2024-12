Dina Boluarte: «fui sometida a intervención quirúrgica por salud, no estética»

La presidenta Dina Boluarte dio un Mensaje a la Nación esta noche en Palacio de Gobierno en el que reconoció que fue sometida a una intervención quirúrgica, pero aclaró que esta se dio por temas de salud, descartando que se haya tratado de una operación por temas estéticos.

«Sí, fui sometida a una intervención quirúrgica, no fue una intervención estética, fue una intervención necesaria e imprescindible para mi salud, lo necesitaba por funcionalidad respiratoria«, remarcó la Mandataria, quien estuvo acompañada por su gabinete ministerial.

En esa misma línea, Dina Boluarte aseguró que esa operación por salud no le impidió desarrollar sus funciones como Presidenta de la República. «(La operación) no me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones como Presidenta Constitucional de la República. Una persona incapacitada, por temas intelectuales o motores, no suscribe 91 normas, que ahora dicen que fueron falsificadas. Ya no saben qué más inventar», enfatizó.

Asimismo, la Presidenta indicó que renunciará a su derecho a la confidencialidad médica cuando sea convocada por el Ministerio Público para dar los detalles sobre esta intervención quirúrgica. «Entregaré mi historial clínico y demostraré con medios probatorios lo que estoy manifestando», aseveró.