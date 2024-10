Dina Boluarte HOY: agenda de actividades y reuniones de este 22 de octubre en Palacio de Gobierno

Durante la mañana y tarde de este martes 22 de octubre, la presidenta de la República, Dina Boluarte, tuvo varias actividades y reuniones. A través de Transparencia y la cuenta oficial de la Presidencia de la República en X (antes Twitter), se difundieron datos relevantes sobre estos eventos.

En Latina Noticias repasa todo lo que se conoce sobre la jornada de la presidenta y las citas en Palacio de Gobierno.

MARTES 22 DE OCTUBRE

La jornada de hoy de la presidenta Dina Boluarte empezó hoy muy temprano con su participación en la inauguración de la XII Semana de la Inclusión Social. Allí estuvo acompañando al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini.

“El problema de la pobreza y la inseguridad alimentaria nos plantea un reto de enorme magnitud, pero lo enfrentamos con responsabilidad y valentía. Y, por supuesto, con amor a la patria, por esa patria que queremos ver progresar para beneficio de todas y de todos”, señaló en presencia de destacados especialistas que debatieron sobre la pobreza multidimensional y otros temas clave para la inclusión social en el Perú.

La presidenta Dina Boluarte participó en la inauguración de la XII Semana de la Inclusión Social.

Tras esta actividad, la jefa de Estado se dirigió a Palacio de Gobierno. Según el portal de Transparencia, distintos funcionarios fueron llegando para reunirse con Boluarte Zegarra. Entre ellos se encontraban los ministros Eduardo Arana (Justicia), Raúl Pérez Reyes (Transportes), Walter Astudillo (Defensa), Juan José Santiváñez (Interior) y Morgan Quero (Educación).

De igual manera, el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, el jefe de Migraciones, Armando García, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Guillermo Ojeda Parra.

Registro de altos funcionarios que llegaron a Palacio de Gobierno para reunirse con la presidenta Dina Boluarte.

Precisamente, los altos funcionarios acompañaron después a la presidenta Boluarte en la conferencia brindada a los medios de comunicación tras más de 100 días en silencio y a vísperas de la realización del tercer paro convocado por los transportistas en Lima, Callao y diferentes regiones del interior del país.

Durante la rueda de preguntas, la mandataria tuvo varios momentos de tensión con los periodistas con las preguntas que se le planteaban. Uno de ellos sucedió con nuestro reportero Salvador Sampén, quien le consultó sobre el ‘cofre’ presidencial, que tuvo presencia el 24 de febrero en Mikonos, en el balneario de Asia, cerca al lugar donde se presume estuvo el prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, y se regresó solo al día siguiente.

«Creo que tu pregunta invade el espacio personal-familiar. Creo que nadie está obligado a decir con quiénes se reúne, más cuando se trata de seguridad de la familia».

«Con más razón, siendo la presidenta de la República, hay un marco de seguridad que la ley así lo establece y es falso que el ‘cofre’ haya regresado vacío. Siempre hay un cambio de turno. Dije al inicio que la presidenta usa cinco vehículos. Fuí en uno y me recogieron en otro, con toda mi escolta. Con absolutamente todo. Esta presidenta no sabe mentir, siempre dice la verdad. No tengo rabo de paja», sentenció.

La presidenta Dina Boluarte habló con la prensa tras 100 días.

De otro lado, la presidenta Boluarte habló del paro de transportistas. «Tenemos que unirnos. A los hermanos del sector transporte les digo que un paro o dos o los que pudiesen organizar, dentro del marco constitucional, no va a resolver el problema», dijo.

Además, la dignataria defendió al cuestionado ministro del Interior, Juan José Santiváñez. «Asumir un ministerio no es un trabajo meramente administrativo, es más complejo, y hay que darle tiempo a los ministros y a los funcionarios para que muestren resultados. Tenemos que darles la oportunidad a que den mayores resultados. El cambio de ministros de un día para otro o a cada rato, genera desestabilidad en la gestión pública», concluyó.