Wilfredo Oscorima evita responder ante Comisión de Fiscalización por Caso Rolex: «Está en investigación»

Este lunes 15 de julio, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, acudió al Congreso de la República para responder por diversos temas, entre ellos, el caso Rolex, ante la Comisión de Fiscalización.

Sin embargo, el funcionario se acogió a la reserva de la investigación que ya está en manos del Ministerio Público. De hecho, su abogado, Humberto Abanto, adelantó al inicio de la sesión que su cliente no se iba a pronunciar por este caso.

« He revisado atentamente la agenda para poder responder a esta comisión. Los puntos 1 y 3 están referidos a temas que están en proceso de investigación en la Fiscalía de la Nación. Por tanto, por la debida reserva de estos temas, voy a decir contundentemente, no voy a responder esos temas. Me acojo al silencio «, señaló Oscorima.

Por ello, durante la sesión, presidida por el congresista Segundo Montalvo, cada vez que se le hacía una consulta sobre el caso Rolex y las joyas que le había presuntamente ‘prestado’ a Dina Boluarte, Oscorima solo respondía: « Está en investigación «.

WILFREDO OSCORIMA: «ES FALSO QUE AYACUCHO HAYA SIDO BENEFICIADO»

Asimismo, señaló que, el presupuesto brindado por el Ejecutivo a la región de Ayacucho responde únicamente a una coordinación entre ambas partes, para así culminar las obras en marcha. «Nosotros no manejamos presupuesto bajo nuestra consideración. Parece que no han revisado los presupuestos de otros gobiernos regionales que han tenido más presupuesto que nosotros, otros han tenido más que Ayacucho. Es falso que hayamos sido beneficiados «, sostuvo.

En cuanto a sus visitas no registradas a Palacio de Gobierno, Wilfredo Oscorima se limitó a decir que «todas (sus visitas) están registradas», pero cuando se le hizo hincapié en que algunas de ellas no están en los cuadernos de visitas señaló: « Mi deber no es registrar mis visitas a las instituciones «.