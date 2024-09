“Me han amenazado por denunciar a Salhuana”: testigo en investigación contra pdte. del Congreso declara en Fiscalía

Hernán P. Floríndez

Unidad de Investigación

“Quiero pedir garantías porque me han amenazado en dos ocasiones y quiero asegurar mi vida y también la de mi familia”, dice Herasmo Mestas Paricahua, minero de Madre de Dios que denuncia haber sido víctima de un minero ilegal, asesorado por el ahora presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.

Ayer, miércoles 18 de septiembre, Herasmo Mestas brindó su testimonio ante el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, sobre cómo Salhuana y su asesora parlamentaria fueron representantes legales de un minero denunciado de ilegal.

En declaraciones para Latina Noticias, Mestas aseguró haber sido presionado para que no declare ante el Ministerio Público. “Una vez me amenazaron en el pueblo por un allegado del doctor Salhuana y el otro ha sido en el camino de San Juan a mi campamento, hace 7 días, para que no me presente aquí a hacer mi declaración (…) Me dijeron que me deje de cojudeces y que abandone este caso”, relató.

En marzo pasado, la Unidad de Investigación de Latina Noticias y Punto Final documentaron por primera vez las relaciones directas del despacho de Eduardo Salhuana con un minero denunciado de ilegal. Se reveló incluso que las notificaciones del caso eran reportadas a la oficina de enlace parlamentario del congresista en Madre de Dios.

Luego de esta publicación, la Fiscalía de la Nación abrió la carpeta penal 171-2024, en la que figuran como investigados Eduardo Salhuana Cavides y su asesora Saby Meza Malqui como posibles autores de los delitos de patrocinio ilegal y peculado de uso.

“Nunca he tenido algún problema con ningún tipo de persona, pero desde que tengo este problema con el doctor Salhuana me están pasando estas cosas. El señor Salhuana ha patrocinado a un minero ilegal que tiene una cantidad de 16 Reinfos; en el cual el doctor Salhuana lo ha asesorado cuando era abogado, y cuando era ya congresista lo seguía asesorando. Es una falta que ha cometido y debe ser sancionado”, contó Herasmo Mestas en la puerta de la sede central del Ministerio Público.