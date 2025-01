Elmer Schialer:»Hay 300 mil peruanos indocumentados en EE.UU.»

Tras la polémica sobre las exigentes políticas migratorias de Estados Unidos, el canciller peruano, Elmer Schialer, mencionó que de presentarse un panorama similar en Perú, el país desplegaría una serie de planes para que compatriotas puedan reinsertarse en el país.

Este domingo, Donald Trump ordenó algunas sanciones contra Colombia luego de que Gustavo Petro, se negara a aceptar dos vuelos con connacionales deportados procedentes de Estados Unidos. Por lo que el canciller estuvo en el set de Punto Final, para aclarar algunos puntos importantes en caso sucediera pronto en el Perú.

Durante la entrevista, explicó que «si uno infringe la ley migratoria norteamericana, una primera vez, es posible recibir una multa o 6 meses de prisión«. Pues sus leyes son muchas más exigentes que el de Perú y cualquier otro país de América Latina.

Asimismo, reveló que más de «un millón 60 mil peruanos» viven en Estados Unidos, de los cuales «un 20% o 30%, que sería unos 300 mil peruanos, estarían en una situación irregular».

Según el canciller, Colombia es uno de los países que se encuentran entre los primeros en la lista en que sus conciudadanos cruzan la frontera ilegalmente. «El Perú está en décimo lugar. Primero es México, segundo es Colombia»

PERÚ RECIBIRÍA AVIONES CON PERUANOS

Ante esta pregunta, Elmer Schialer mencionó que puede existir la posibilidad de que el «Perú reciba aviones con peruanos» ilegales que habitan en Estados Unidos. Además mencionó que si Perú quisiera haría lo mismo; sin embargo, no lo ha hecho. «Por ejemplo a venezolanos no los podemos reconducir a un tercer país, eso no corresponde, no es lo adecuado», dijo el canciller ante la situación actual de Venezuela.

«Yo creo que todos los países debemos tener el derecho de expulsar a las personas que han cometido alguna falta en el caso peruano, o incluso algún crimen en el país hacia su país de origen»

Asimismo, explicó cómo el Perú enfrentaría una posible ola de deportaciones.

«Los peruanos que regresen al país van a tener todas las facilidades para su reinserción en el país». Aseguró que van a tener atención médica, además de contar con varios ministerios para poder reinsentarlos «laboralmente y nacionalmente».

12 MIL PERUANOS FUERON DEPORTADOS

Antes de que Donald Trump entrara al poder, 12 mil peruanos fueron deportados desde agosto de 2022 hasta ahora, por «faltas migratorias». Mencionó que en ese momento por ser tan pocos migrantes que fueron trasladados en aviones civiles comerciales, «donde habían 4 o 5 deportados y venía con estos mariscales del aire para cuidar de la seguridad».

Sin embargo, eso cambiaría ante una posible deportación, ya que «más de 100 peruanos eran deportados luego de agosto de 2022»; por lo que sí se necesitaría un avión charter.

DERECHOS LIMITADOS PARA PERSONAS ILEGALES

Los residentes en proceso de deportación tienen opciones legales limitadas para evitar su expulsión. Según expertos en inmigración, los migrantes pueden apelar a las órdenes de deportación ante la Junta de Inmigración o, en ciertos ante la Corte Suprema. Sin embargo, estos procesos suelen durar mucho tiempo, y mientras se resuelven los acusados permanecen detenidos.

Por otro lado, los migrantes que cumplen ciertos criterios pueden solicitar asilo. Solo aquellos que optan por una salida voluntaria pueden evitar una orden de deportación formal.

LAS REPRESALIAS DE TRUMP LANZA CONTRA COLOMBIA

A través de un contundente mensaje el presidente Donald Trump, señaló que dos vuelos de repatriación procedentes de EE.UU., cargados con «delincuentes ilegales», no pudieron aterrizar en Colombia.

«La negativa de Petro a estos vuelos ha puesto en peligro la seguridad nacional y pública de los Estados Unidos», añadió Trump en su publicación.

Por lo que ordenó a su Administración ha adoptar medidas de represalia urgentes y decisivas:

Aumento de aranceles del 25% sobre todos los productos colombianos que entren a Estados Unidos.

Prohibición de viaje y revocación inmediata de visas a funcionarios del Gobierno Colombiano y a sus aliados.

Sanciones de visa a todos los integrantes del partido, familiares y simpatizantes del Gobierno Colombiano.

Inspecciones reforzadas de Aduanas y Protección Fronteriza de todos los nacionales y cargas colombianas.

IEEPA: impondrán sanciones bancarias, financieras y de tesorería en su totalidad.

Asimismo, detalló que estas medidas solo son el inicio, y no permitirá que el Gobierno colombiano viole sus obligaciones legales respecto a la aceptación y «devolución de criminales

