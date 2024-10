Adrianzén pide que no haya marchas los días del APEC: «no demos un espectáculo de conflicto»

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, pidió a las personas que vienen organizando paros y marchas por la situación de inseguridad ciudadana, que no las realicen los días en los que se llevará a cabo el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Lima, del 14 al 16 noviembre.

Es más, el Jefe del Gabinete Ministerial señaló que realizar marchas para esos días significará dar un «espectáculo de conflicto«.

«Tengamos en cuenta que, los días del APEC, el Perú va a ser visto en todo el mundo, y tenemos que dar nuestra mejor imagen. Sería lamentable que esos días, que recibimos a los visitantes de las 21 economías más poderosas del mundo, demos un mal espectáculo, un espectáculo de conflicto«, remarcó.

Gustavo Adrianzén insistió en su pedido, señalando: «invoco a los manifestantes que durante esos 3 días se abstengan de realizar marchas y protestas para que nuestros visitantes puedan sentirse seguros y a gusto en el país. Respetamos el derecho a la protesta, pero pedimos que no se cometan actos de violencia, que no bloqueen las carreteras y que no afecten el patrimonio público ni privado».

Asimismo, el Presidente del Consejo de Ministros saludó que durante el paro realizado el último miércoles 23 de octubre no se registraron hechos de violencia. «En el paro, los manifestantes tuvieron un comportamiento cívico correcto, con pequeños brotes que fueron rápidamente controlados. Los paros le cuestan mucho dinero al Estado y a los emprendedores. Reconocemos la incomodidad de la gente por la inseguridad, pero estamos trabajando en ello», concluyó.

VIDEO RECOMENDADO