Gustavo Adrianzén descarta renuncia y cambios en el gabinete

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, descartó que vayan a ocurrir cambios al interior del gabinete ministerial que él lidera. Sostuvo que todo se trata de rumores lanzados «desde un sector perverso».

«Hemos estado con la Presidenta compartiendo el Consejo de Ministros hasta muy entrada la mañana y no tengo ninguna razón para creer en eso (cambio de ministros), incluida mi continuidad. No he presentado mi renuncia, la Presidenta tampoco me la ha pedido», remarcó en conferencia de prensa, en la que brindó un balance tras el paro de transportistas realizado este miércoles 23 de octubre.

Gustavo Adrianzén zanjó el tema señalando: «lamento que estos comentarios malintencionados se estén gestando desde un sector perverso, utilizando rumores sin fundamento. Lo que hay detrás es el ánimo de desestabilizar al Gobierno. Contamos con la confianza de la Presidenta y su permanente aliento».

