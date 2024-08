Harvey Colchado en la Fiscalía: «Mi comando no me permite declarar»

El coronel de la Policía Nacional, Harvey Colchado, acudió la mañana de este lunes 26 de agosto a la Fiscalía de la Nación para brindar su declaración en calidad de testigo en el marco de la investigación que se le sigue al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por presuntamente querer desactivar la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).

En un ingreso accidentado, Colchado enfatizó a los medios de comunicación que lo esperaban que está impedido de poder brindar alguna declaración de manera pública porque no tiene la autorización correspondiente por parte de sus superiores. «No puedo declarar con la prensa. Mi comando no me permite declarar», anotó brevemente.

La presencia de Colchado llega en medio de la difusión de nuevos audios en el último programa «Punto Final» entre el ministro Santiváñez y el capitán de policía Junior Izquierdo Yarlequé, apodado ‘Culebra’, en el que hablan sobre el presunto pedido que la presidenta Dina Boluarte habría hecho para que se desactive la Diviac.

“A mí Dina (Boluarte) me pidió cerrar la Diviac, dos veces. Hasta ayer me dijo eso”, expresó el titular del Mininter. A lo añadió además que la jefa de Estado también le habría llamado la atención a Santiváñez por no cuestionar con mayor dureza al coronel Colchado en una entrevista concedida a ‘Punto Final’.

“Por eso a mí la tía me llamó. ‘¿Qué, cómo? ¿Cómo es posible? Usted debió decir que no, que es un policía politizado’”, refirió el funcionario del Ejecutivo.

¿AUDIO CONFIRMADO?

José Carlos Mejía, abogado del capitán de la policía Junior Izquierdo, confirma la autenticidad del audio y señala que revela posibles manipulaciones políticas y presiones indebidas. Santivañez, al ser consultado, negó las acusaciones y cuestionó la veracidad de los audios, afirmando que podrían estar manipulados.

La denuncia presentada por Izquierdo contra Santiváñez por presunto abuso de autoridad está en manos de la fiscalía. Los audios adicionales, que incluyen detalles sobre posibles encubrimientos, están siendo revisados.