Janet Tello: «El Congreso debe darse cuenta de que las normas favorecen la delincuencia»

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Giraldi se refirió sobre el proceso disciplinario aperturado contra ella y otros 5 jueces por la Junta Nacional de Justicia, así como también de una posible remoción del cargo y de las normas aprobadas por el Congreso de la República.

Tras conocer el proceso sumario iniciado por la Junta Nacional de Justicia contra la ahora titular del Poder Judicial, Janet Tello, se defendió señalando que recibió la noticia con «mucha sorpresa» pues los procesos inmediatos son para casos de conductas graves.

«Por ejemplo, si a un juez se le interviene en un caso de corrupción, no puede ser que se dé un proceso inmediato para cuestionar una decisión, un criterio jurisdiccional sobre lo cual dicho sea de paso la Junta Nacional de Justicia, no tiene competencia» mencionó.

¿EL PROCESO EN SU CONTRA BUSCA SU DESTITUCIÓN?

La magistrada también señaló sus impresiones sobre una eventual remoción de su cargo como presidenta del Poder Judicial

«Advertí ese uso político en mi discurso, yo no soy Janet Tello, sino la presidenta del Poder Judicial Represento a los jueces de todo el país, desde los jueces de paz, hasta los jueces supremos. Y que ven a través mío, que si a mí como Presidenta están intentando destituirme o suspenderme por una decisión, por un criterio jurisdiccional que tiene su trámite, sus canales de cuestionamiento, entonces ¿Qué podrían esperar ellos?», dijo

Tello también afirmó que ella y su despacho a cargo no vieron directamente el caso del efectivo policial Julio Ramón Cadenillas Díaz.

«Nosotros lo que hacemos como Corte Suprema es revisar el recurso de casación, es un recurso excepcional, un recurso que tiene que tener algunos requisitos. A mí no me han notificado, es algo inusual, pero sabemos del caso por el comunicado del Presidente de la Junta, el cual tampoco tiene fecha», señaló.

Al ser consultada si las críticas hacia las diversas leyes que se vienen aprobando por el actual Congreso de la República, como la eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia estarían generando posibilidades para su remoción como presidenta del Poder Judicial, Tello dijo lo siguiente:

«No tendría por qué, lo que estamos haciendo es, desde el Poder Judicial, sentar nuestras posiciones institucionales respecto a situaciones que no están colaborando, por ejemplo, en la lucha contra la delincuencia. Estamos siendo los puentes para que escuchen la voz de quienes aplicamos las leyes. No he sentido una mirada agresiva por el Parlamento. Estamos en una posición en la que tenemos que poner sobre la mesa una realidad. Si de 3 mil causas que hay en la Corte Suprema, por una ley se pasa a 15 mil causas ¿Pretenderían que nos quedemos callados? ¿O que digamos que hay un tema que está convirtiendo en un caos mayor el sistema de justicia?

Finalmente, la presidenta del Poder Judicial mencionó que su rol es defender la independencia de los jueces al momento de resolver los casos y que no se utilicen los procedimientos que no corresponden a cuestionar decisiones jurisdiccionales porque eso afecta la independencia judicial.

LEYES DEL CONGRESO FAVORECEN A LA DELINCUENCIA

La magistrada también se refirió a las distintas leyes aprobadas por el Congreso de la República, las cuales estarían favoreciendo la inseguridad ciudadana en el país.

«El Congreso tiene que darse cuenta de que las normas que están dictando está facilitando hechos de corrupción, está favoreciendo que los procesos se alarguen, que la delincuencia prácticamente se burle de las autoridades», afirmó.

