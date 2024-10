José Domingo Pérez acusa a Alejandro Toledo de haberle mentado la madre [Video]

Hoy, lunes 21 de octubre, ha pasado a la historia luego de que el expresidente Alejandro Toledo fuera sentenciado a 20 años y 6 meses de prisión al habérsele hallado culpable de los delitos de colusión y lavado de activos por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Sin embargo, al final de la audiencia, un hecho se llevó la atención de los periodistas presentes.

Justo en el momento en el que la jueza del caso iba a dar por concluida la audiencia de adelanto de sentencia, el fiscal José Domingo Pérez pidió la palabra. Acto seguido, acusó al expresidente Alejandro Toledo de haberlo insultado al mentarle la madre.

«Quiero dejar constancia que el condenado Alejandro Toledo dirigió un agravio hacia mi persona indicando lo siguiente: con.. tu ma… De seguro el registro de la cámara lo va a poder graficar», remarcó el fiscal.

Por su parte, el abogado de Alejandro Toledo, el Dr. Roberto Su, se mostró de acuerdo en que se revisen las cámaras para detectar lo que realmente ocurrió.

«Yo también quiero ver las cámaras. Quiero ver si el fiscal ha hecho un gesto, si se ha burlado, si se ha reído. ¡Qué extraño que le haya buscado la mirada a mi patrocinado! Se supone que nosotros los miramos a ustedes (los jueces). Yo no he mirado ni al procurador ni al fiscal, yo he venido a escucharlos a ustedes», replicó el abogado.

🚨 Fiscal José Domingo Pérez acusa al sentenciado expresidente Alejandro Toledo de mentarle la madre en plena audiencia en vivo.

