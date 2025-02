Ley de Extinción de Dominio tendría respuesta en dos meses, según presidenta del TC

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, estimó que demorará aproximadamente 2 meses más para que se resuelva el debate que gira entorno a la ley de extinción de dominio.

“Sería engañar y decir: ‘va a estar la próxima semana’. Estamos ya debatiendo, creo que en los dos próximos meses ojalá llegue a buen puerto”, dijo desde el Congreso.

La titular del TC señaló que la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra el Decreto Legislativo 1373 de extinción de dominio tiene temas complejos que deben ser analizados a profundidad con la finalidad de no perjudicar ni al Estado ni a los ciudadanos.

“Más importante es el tema de la extinción de dominio. Tiene muchos temas complejos que es necesario analizar con detalle. Hay que tener en cuenta tanto el derecho del Estado y los ciudadanos, que no estén dentro del comercio bienes ilícitos, como también del propietario para que si es inocente y no es responsable del acto ilícito, no se vea perjudicado”, enfatizó.

Como se recuerda, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que señala que la ley de extinción de dominio atenta contra el derecho de presunción de inocencia. Por ello, el TC solicitó la desaparición de esta norma.

VIDEO RECOMENDADO