Magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse se defiende y niega conocer a Juan José Santiváñez

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Gustavo Gutiérrez Ticse, negó conocer al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien, de acuerdo a la Fiscalía, lo habría contactado para obtener un recurso a favor del detenido policía Miguel Marcelo Salirrosas, apodado ‘el Diablo’, vinculado a la banda criminal ‘Los Pulpos’.

«Debo rechazar rotundamente cualquier interferencia en el TC, no lo admito, lo rechazo categóricamente. Yo no conozco al señor Santiváñez, no lo conozco ni antes de ser ministro, ni ahora, no he tenido oportunidad de coincidir con él, ni tampoco al abogado que él ha enviado a la audiencia», señaló para Latina Noticias.

Santiváñez enfrenta cuatro mociones de censura: ¿cuáles son y cuándo se votarán? Te puede interesar también

GUSTAVO GUTIÉRREZ TICSE FUE MENCIONADO POR UN TESTIGO PROTEGIDO

Recordemos que durante la audiencia de impedimento de salida del país contra el titular del Mininter, el fiscal narró que, de acuerdo a relatos y evidencias entregados por testigos protegidos, Santiváñez recibió en enero de 2024 20 mil dólares para que, con ayuda de ciertos magistrados, el Tribunal Constitucional conceda un recurso a favor de Salirrosas.

Luego de presuntamente haber recibido el dinero, el ministro habría enviado como defensa legal para el detenido policía al abogado Ronny Santillán. Además, de acuerdo a otra prueba de la Fiscalía, Santiváñez señaló a Gustavo Gutiérrez Ticse como uno de los magistrados que lo estaba apoyando

Las aludidas presuntas irregularidades se enmarcan en el caso de Miguel Joel Marcelo Salirrosas, condenado a 27 años y 7 meses de prisión por asociación ilícita para delinquir y usurpación, quien recurrió ante el TC mediante un recurso de agravio constitucional.

En esas circunstancias, presuntamente buscó el patrocinio de Santiváñez, a quien le habían recomendado por «tener casos exitosos de policías sentenciados». Sin embargo, el TC rechazó los dos pedidos del detenido policía.

«Se cae muy objetivamente con las decisiones que hemos tomado, el caso Salirrosas lo hemos declarado infundado por decisión unánime, los que hemos sido ponentes rechazamos esa pretensión», señaló Gutiérrez Ticse.

«CITARNOS A LA FISCALÍA SERÍA PERVERSO»

Ante la posibilidad de que la Fiscalía lo cite para declarar, señaló que sería «perverso». «Yo creo que al menos para que exista una investigación fiscal se deben tener mayores elementos dada la sentencia. Yo diría más bien que esto es simplemente un rumor lamentable y como digo, a quien tienen que investigar es el ministro Santiváñez», aseveró.

Se espera que el pedido de impedimento de salida del país contra Santiváñez se resuelva en los siguientes días.

Vladimir Cerrón menciona mérito de ministro Santiváñez y consecuencias de censurarlo Te puede interesar también

VIDEO RECOMENDADO