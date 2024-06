Megapuerto Chancay: Procuraduría del MTC pide al Poder Judicial concluir demanda contra Cosco Shipping

Latina Noticias ha confirmado que la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha solicitado al Poder Judicial concluir la demanda presentada contra la empresa china Cosco Shipping. Esta acción ocurre luego de que el 19 de junio, el directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) le solicitara retirar la demanda por la exclusividad otorgada al consorcio chino-peruano Cosco Shipping Ports para operar en el megapuerto de Chancay, que, se espera, sea inaugurado en noviembre de este año.

La acción abre las puertas a la materialización de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos y estratégicos para el Perú, con el potencial de transformar la costa central en un hub logístico de alcance global.

La Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) argumentó que su solicitud se basa en los cambios legislativos recientes que afectan directamente el caso . Con la promulgación de la Ley No. 32048, el 07 de junio de 2024, se modificó la Ley del Sistema Portuario Nacional para permitir que los puertos privados con habilitación portuaria otorguen servicios de manera exclusiva. Esta ley establece que dicha exclusividad es de aprobación automática una vez solicitada junto con la licencia portuaria. Como resultado, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) confirmó que Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. ahora disfruta de esta exclusividad, aprobada automáticamente según las disposiciones de la nueva ley.

La entrada en vigencia inmediata de la Ley No. 32048 crea una nueva situación fáctica que afecta la demanda en curso. La Procuraduría del MTC argumenta que, dado que Cosco Shipping ya cuenta con la habilitación portuaria y la exclusividad para prestar servicios esenciales, continuar con la demanda carece de fundamento legal y solo retrasaría el progreso del proyecto del Megapuerto Chancay. Según el Informe Legal No. 0227-2024-APN-UAJ, la ley es operativa y de aplicación inmediata, lo que significa que las disposiciones sobre exclusividad entran en efecto de manera automática y no requieren de una reglamentación adicional para su implementación.

¿EN QUÉ CONSISTE LA OBRA DEL MEGAPUERTO DE CHANCAY?

El Megapuerto de Chancay, ubicado a unos 80 kilómetros al norte de Lima, está destinado a convertirse en un pilar fundamental del comercio marítimo en Sudamérica. Este proyecto, una inversión conjunta entre la empresa peruana Volcan y la gigante china Cosco Shipping, contempla la construcción de una infraestructura portuaria de clase mundial, capaz de recibir buques de gran calado y manejar millones de toneladas de carga anualmente.

Según fuentes consultadas por Latina Noticias, la decisión del Poder Judicial sobre esta solicitud podría darse a conocer en aproximadamente un mes.