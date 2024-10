Suspensión de clases en evaluación por paro: Minedu anunciará decisión por la tarde

En la tarde de este martes 22 de octubre, el Ministerio de Educación (Minedu) definirá si suspenden las clases presenciales en colegios públicos y privados, ante el eventual paro de transportistas y otros gremios programado para el miércoles 23 de octubre. Así lo anunció Morgan Quero, titular de la cartera.

«Estamos evaluando minuto a minuto la coyuntura, porque frente a este paro de un grupo de conductores, de choferes, muy focalizado en algunas zonas de Lima Metropolitana, vamos a evaluar la situación. En el transcurso de la tarde estaremos seguramente, a través de la Dirección Regional de Lima Metropolitana, sacando algún comunicado si la situación lo amerita «, dijo.

El titular del Minedu señaló que se está evaluando la situación, debido a que, desde su perspectiva, varios gremios no se han sumado a este paro.

«Quiero destacar que, por ejemplo, el SUTEP ha levantado su huelga nacional, la CGTP ha señalado también que no va a participar en este paro de ese grupo de conductores. Los gremios de transportistas más relevantes están, digamos, llanos a seguir trabajando«, aclaró.

Además, Quero rechazó el movimiento al que calificó «minoritario» y «muy politizado».

«Creemos que hay un grupo de transportistas que está haciendo un paro muy politizado, que tiene una agenda política no vinculada a los temas de seguridad (…) rechazamos esa actitud de un paro minoritario de un grupo de transportistas que no está debidamente identificado, habría que rastrear esta asociación de conductores que no tiene una afiliación y una agremiación representativa de todos nuestros conductores», precisó en RPP.

