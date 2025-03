Pedro Castillo se presenta sin abogado en juicio oral por golpe de Estado, pero le asignan uno de oficio

El expresidente Pedro Castillo llegó sin abogado al inicio de juicio oral en su contra por los cargos de rebelión y conspiración relacionados con su intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.

«No tiene razón de venir con un abogado a esta audiencia, toda vez que no me puedo someter a un juicio oral donde todo parece estar confinado«, dijo Castillo en un escrito publicado en su cuenta de X, donde calificó este proceso como una «pantomima».

Castillo Terrones confirmó que no cuenta con una defensa legal y señaló que presentó un escrito en el que retiró a sus cuatro abogados. «Quisiera que se haga de conocimiento al país sobre mi escrito y he venido a ratificarme solo», aseveró.

Pese a que mencionó que tampoco aceptaría una defensa pública, el Poder Judicial dispuso designar a un abogado de oficio a Castillo. La sala dispuso la designación de Edgar Callahualpa Quispe como su defensa legal en el proceso en su contra.

