Presidenta Dina Boluarte se queja señalando que la investigan «por cualquier cosa»

La presidenta Dina Boluarte descargó todos sus dardos contra los que la están criticando por diversos temas, entre ellos, el denominado ‘Caso Cofre’, denuncia hecha en Punto Final. Como se sabe, por estos cuestionamientos ya hay quienes están exigiendo se declare la vacancia presidencial. En ese sentido, ella se quejó asegurando que la investigan «por cualquier cosa».

«Esta presidenta no tiene nada que esconder. Trabajamos de puro corazón y no estamos robando ni un solo sol. Ya quisiera ese grupito con intereses propios que la presidenta o alguno de mis ministros meta la mano a las arcas del Estado para armarnos carpetas (fiscales), porque ahora nos arman carpetas por cualquier cosa. Ya quisieran que fuéramos corruptos, como ellos están buscando», dijo la mandataria durante la clausura del VI Consejo de Estado Regional.

Dina Boluarte continuó arremetiendo contra sus críticos señalando: «algunos grupos con intereses propios, con tanto odio en sus almas, vienen atacando sistemáticamente a esta presidenta y a sus ministros, con el afán de conseguir sus propósitos de toda la vida: que la Presidenta se canse o se hostigue, como lo han hecho con otros que han dejado el cargo al año o a los meses, en coordinación con algunos congresistas. Con sus intereses propios y cargados de odio, presentan sendas mociones de vacancia, buscando sistemáticamente quebrar el estado de derecho y la democracia».

Finalmente, la Presidenta de la República envió un mensaje directo a quienes buscarían promover su vacancia: «hagan lo que hagan, digan lo que digan, no me van a doblegar, no me van a causar miedo ni me van a hacer retroceder en el único propósito que tiene esta presidenta, que es trabajar con alma, vida y corazón por los destinos del Perú«.

