Presidente del Poder Judicial cuestionó al Congreso por sus reformas a leyes penales

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, criticó a los congresistas por estar impulsando una reforma de la legislación penal «de manera no adecuada ni técnica» a lo que dictamina la Constitución o una política criminal idónea, y sin hacer las consultas pertinentes a los representantes del poder que él preside.

«El Congreso debe saber que las leyes, si bien son su facultad, cuando son de esta naturaleza, deberían ser consultadas. Aquí tenemos magistrados muy especializados, que son profesores universitarios, autores de libros, doctrinarios que pueden aportar en la elaboración de leyes, e incluso se ha hablado de un Código Penal. Estos magistrados sí pueden dar alternativas de normas serias, porque a veces se emiten unas leyes que se han hecho muy mal», remarcó.

El Presidente del Poder Judicial, además, pidió al Poder Legislativo que emita leyes con seriedad y reiteró que deben consultar la opinión del PJ en lugar de «imponer reformas«.

«No se puede emitir leyes por emitir y menos en materia penal. En esto el Poder Judicial es muy tajante. No compartimos muchos de estos dispositivos legales que se han aprobado, porque no son adecuados a la Constitución o a una política criminal que debe existir. Todo proyecto de ley que tenga que ver con el PJ, por mínima cortesía, deberían primero enviarnos para una opinión. No se puede negar una reforma, pero no podemos aceptar que el Congreso quiera imponer reformas», enfatizó.

En esa misma línea, Javier Arévalo aseveró que el Poder Judicial puede tener cambios, pero que los congresistas actuales «no son lo más autorizarlos» para proponerlos y aplicarlos. Por todo lo expuesto, confirmó que la Sala Plena de la Corte Suprema emitirá mañana miércoles 18 de diciembre un pronunciamiento sobre este tema.

